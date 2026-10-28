باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شارون گارین،وزیر انرژی فیلیپین روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش در حال مذاکره با عربستان، روسیه و آمریکا برای ذخیره نفت در خاک خود است تا از افزایش قیمت سوخت ناشی از تحولات نظامی و جنگ علیه ایران جلوگیری کند.

گارین توضیح داد که فیلیپین همچنین مذاکرات مشابهی را با ژاپن، کویت، امارات و استرالیا در مورد ذخیره‌سازی نفت انجام می‌دهد، زیرا مانیل به دنبال ایجاد ذخایر استراتژیک در پی اختلالات عرضه ناشی از جنگ آغاز شده توسط آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته است.

وزیر فلیپینی همچنین خاطرنشان کرد که فیلیپین، که تقریبا به طور کامل برای نیاز‌های انرژی خود به واردات متکی است، قصد دارد تولید برق را از طریق نیروگاه‌های دیزلی و گازی افزایش دهد.

این اقدامات پیشگیرانه برای جبران کاهش ۶۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در تولید برق آبی و کاهش ۲۰ درصدی در تولید انرژی خورشیدی در نیمه اول سال ۲۰۲۷ در نتیجه پدیده اقلیمی ال نینو در نظر گرفته شده است.

عربستان که پس از حملات نیرو‌های مسلح یمن به بنادر و تاسیسات نفتی آن در پاسخ به حملات ریاض، به دنبال مکان‌هایی برای ذخیره نفت خود است این هفته از توافق اولیه برای ذخیره مقادیری از نفت خام عربستان در غار‌های سنگی در سنگاپور از سال ۲۰۲۷ خبر داد.

منبع: المیادین