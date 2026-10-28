نخستین مسابقه شهرآورد بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که در نهایت با برتری ۲ بر یک پرسپولیس به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین مسابقه شهرآورد بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد.

این مسابقه از ورزشگاه شهید کاظمی به ورزشگاه شهدای شهرقدس منتقل شد و قرار بود اول آبان برگزار شود که به علت برخی هماهنگی‌ها به ششم آبان موکول شد.

بازی طبق برنامه از ساعت ۱۵ با قضاوت آبان نصیری و نیز با کمک‌های ریحانه شیرازی و ژاله طوفانپور دقایقی قبل آغاز شد.

ترکیب اولیه پرسپولیس:
زهرا خواجوی، فاطمه رضایی، مائده بی رنگ، مریم و فاطمه صفا راستگو، مریم رهیده، محدثه ذلفی، زهرا قنبری، فاطمه رضایی، سمیه اسماعیلی و سمانه قمری
سرمربی: نیلوفر اردلان

ترکیب اولیه استقلال:
مریم یکتایی، فروع موری، کوثر کمالی، زهره جلالی، تانیا جهانشاهی، شقایق روزبهان، فاطمه مخدومی، نیلوفر عظیمی، هاجر دباغی، سوگند راجی و فاطمه لطف زاده
سرمربی: مریم ایراندوست

مسابقه استقلال و پرسپولیس طبق اعلام قبلی فدراسیون فوتبال ابتدا قرار بود با سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) قضاوت شود که در آخرین دقایق استفاده از این سیستم لغو شد، همچنین قرار بود برای این مسابقه بلیت فروشی انجام شود که بعد از چند با لغو به صورت محدود تماشاگران اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا کردند.

در نیمه اول و در دقیقه ۲۲ فاطمه رضایی موفق شد دروازه استقلال را باز کند اما این پایان کار نبود و ۲ دقیقه بعد سمیه اسماعیلی توانست گل دوم پرسپولیس را به ثمر برساند. در نهایت ۴۵ دقیقه اول با برتری سرخ‌پوشان به پایان رسید.

در دقیقه ۵۹ نیلوفر عظیمی بازیکن استقلال موفق شد یکی از گل‌های خورده تیمش را جبران کند. در نهایت این دیدار با برتری پرسپولیس به اتمام رسید.

پرسپولیس با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار گرفت و استقلال با این شکست ۷ امتیازی ماند و در رده پنجم ایستاد.

برچسب ها: دربی ، فوتبال بانوان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
بازم مثل همیشه
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
پس در نهایت. فوتبال ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ بانوان با برتری پرسپولیس ۲. بر یک به پایان رسید
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
ایییییی کاش میدونسیم دختران ایران عزیزوم کی فتبالشون شروع میشه به طور زنده 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
به امید پیروزی بانوان
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
مردا هیچی نکردن در سطح ملی حالا زنا مثلا چکار میکنن
۰
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