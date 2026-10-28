ملی‌پوش کشتی آزاد ایران با تمجید از تلاش ملی‌پوشان کشتی فرنگی، ابراز امیدواری کرد که تیم کشتی آزاد نیز با درخشش در رقابت‌های پیش‌رو، باعث خوشحالی مردم ایران شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - یونس امامی ملی‌پوش کشتی آزاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: خدا را شکر که تیم ایران توانست مانند سال گذشته عنوان قهرمانی را تکرار کند و جام را به کشورمان بیاورد. این موفقیت باعث خوشحالی است و امیدوارم تیم ملی کشتی آزاد هم بتواند مانند فرنگی بدرخشد و مردم ایران را خوشحال کند.

وی با اشاره به آمادگی ملی‌پوشان کشتی آزاد افزود: همه بچه‌ها تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و برای این روز آماده شده‌اند. برای کشتی‌گیران فرقی نمی‌کند قرعه چه باشد؛ مهم این است که همه با انگیزه و خواسته‌ای جدی وارد مسابقات شده‌اند و می‌خواهند برای کشورمان افتخارآفرینی کنند و پرچم ایران را بالا ببرند.

امامی با تأکید بر اهمیت حمایت کادر فنی و مسئولان از ملی‌پوشان ادامه داد: کادر فنی در کنار بچه‌ها حضور دارد و نقش مهمی در موفقیت تیم ایفا می‌کند. حمایت همه‌جانبه از کشتی‌گیران می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با آرامش و تمرکز بیشتری روی تشک بروند و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.

ملی‌پوش کشتی آزاد ایران در ادامه درباره رقابت‌های پیش‌رو و شرایط حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم گفت: حسن آقا فردا در نخستین مسابقه خود باید به مصاف کشتی‌گیر ژاپنی برود. امیدوارم و مطمئنم که می‌تواند از سد این حریف عبور کند. او در ادامه نیز با کشتی‌گیر بحرینی روبه‌رو خواهد شد و امیدوارم مسیرش را با موفقیت ادامه دهد و در نهایت با دست پر به کشورمان برگردد.

امامی در پایان ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان کشتی آزاد با تکیه بر آمادگی فنی، تلاش و حمایت کادر فنی بتوانند در ادامه رقابت‌ها نتایج خوبی کسب کنند و با کسب افتخار برای ایران، شادی را به مردم کشورمان هدیه دهند.

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برچسب ها: کشتی ، یونس امامی
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