باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - یونس امامی ملی‌پوش کشتی آزاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: خدا را شکر که تیم ایران توانست مانند سال گذشته عنوان قهرمانی را تکرار کند و جام را به کشورمان بیاورد. این موفقیت باعث خوشحالی است و امیدوارم تیم ملی کشتی آزاد هم بتواند مانند فرنگی بدرخشد و مردم ایران را خوشحال کند.

وی با اشاره به آمادگی ملی‌پوشان کشتی آزاد افزود: همه بچه‌ها تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و برای این روز آماده شده‌اند. برای کشتی‌گیران فرقی نمی‌کند قرعه چه باشد؛ مهم این است که همه با انگیزه و خواسته‌ای جدی وارد مسابقات شده‌اند و می‌خواهند برای کشورمان افتخارآفرینی کنند و پرچم ایران را بالا ببرند.

امامی با تأکید بر اهمیت حمایت کادر فنی و مسئولان از ملی‌پوشان ادامه داد: کادر فنی در کنار بچه‌ها حضور دارد و نقش مهمی در موفقیت تیم ایفا می‌کند. حمایت همه‌جانبه از کشتی‌گیران می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با آرامش و تمرکز بیشتری روی تشک بروند و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.

ملی‌پوش کشتی آزاد ایران در ادامه درباره رقابت‌های پیش‌رو و شرایط حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم گفت: حسن آقا فردا در نخستین مسابقه خود باید به مصاف کشتی‌گیر ژاپنی برود. امیدوارم و مطمئنم که می‌تواند از سد این حریف عبور کند. او در ادامه نیز با کشتی‌گیر بحرینی روبه‌رو خواهد شد و امیدوارم مسیرش را با موفقیت ادامه دهد و در نهایت با دست پر به کشورمان برگردد.

امامی در پایان ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان کشتی آزاد با تکیه بر آمادگی فنی، تلاش و حمایت کادر فنی بتوانند در ادامه رقابت‌ها نتایج خوبی کسب کنند و با کسب افتخار برای ایران، شادی را به مردم کشورمان هدیه دهند.