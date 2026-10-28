باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز چهارشنبه در جلسه عمومی مجمع اقتصادی و بشردوستانه روسیه و آفریقا در مسکو شرکت کرد.

پوتین در جریان نشست عمومی مجمع اقتصادی و بشردوستانه روسیه و آفریقا اظهار داشت که غرب در تلاش است تا آفریقا را در بند بدهی فرو ببرد.

پوتین در این جلسه گفت: «ما شاهد تلاش‌های مداوم کشور‌های غربی برای بازگرداندن آفریقایی‌ها به بند بدهی، تحمیل منابع مالی مورد نیاز آنها با شرایط ناعادلانه هستیم که بعدا آنها را مجبور به پرداخت بدهی‌های گزاف به قیمت برنامه‌های توسعه بلندمدت می‌کند.»

رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که جهانی عادلانه‌تر که در آن صدای اکثریت شنیده شود، جایگزین جهان تک قطبی خواهد شد.

پوتین در جلسه عمومی مجمع اقتصادی و بشردوستانه روسیه و آفریقا گفت: «دورانی که سرنوشت کل قاره‌ها توسط یک بلوک کوچک از کشور‌ها تعیین می‌شد، برای همیشه گذشته است. این دوران با جهانی عادلانه‌تر جایگزین می‌شود که در آن صدای همه کشور‌های درگیر در روابط بین‌الملل باید شنیده شود.»

او افزود: «قاره آفریقا در حال تجربه یک بیداری جدید است، حاکمیت آن تقویت می‌شود و نفوذ و جایگاه آن در صحنه جهانی رو به افزایش است. از همه مهمتر، آفریقایی‌ها اراده‌ای راسخ برای دفاع از منافع خود دارند.»

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: «شکل‌گیری یک جهان چندقطبی البته آسان نیست. با مقاومت کشور‌هایی رو‌به‌رو می‌شود که آماده پذیرش این واقعیت نیستند. با کسانی روبروست که عادت دارند با ذهنیت گذشته استعماری فکر کنند و به طرز غیرقابل تصوری ثروتمند شوند، بله، کاملا غیرقابل تصور، به قیمت دیگران.»

منبع: اسپوتنیک