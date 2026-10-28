باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین فرهادی، امام جمعه سابق پاسارگاد، و معارفه حجت‌الاسلام والمسلمین خرم‌دل به عنوان امام جمعه جدید این شهرستان با حضور آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

آیت‌الله دژکام نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در این مراسم با اشاره به جایگاه تاریخی و دینی منطقه سعادت‌شهر و پاسارگاد، این خطه را یکی از نماد‌های عظمت و عزت ملی ایران برشمرد و با استناد به آیات سوره مبارکه مائده (آیات ولایت)، تبیین فلسفه سیاسی اسلام و ایران باستان را مورد تأکید قرار داد.

او با اشاره به سابقه تاریخی یگانه‌پرستی ایرانیان از هزاران سال پیش و اشارات متون کهن همچون شاهنامه فردوسی و پیشگویی‌های تاریخی درباره گرایش ایرانیان به اهل‌بیت (ع)، تصریح کرد: ملت ایران از دیرباز برپایه توحید و حق‌طلبی استوار بوده و امروز نیز با افتخار زیر پرچم ولایت امیرالمؤمنین (ع) و حضرت ولی‌عصر (عج) قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به مسئولیت خطیر ائمه جمعه به عنوان پرچم‌داران هدایت دینی و انقلابی در جامعه، خطاب به مردم و مسئولان پاسارگاد گفت: امام جمعه جدید نماینده رهبر معظم انقلاب و پرچم‌دار ارزش‌های اسلامی در شهرستان است؛ ازاین‌رو، همراهی، همدلی و پشتیبانی مردم و مسئولان از امام جمعه، زمینه‌ساز پیشرفت، آبادانی و عزت بیشتر این منطقه خواهد شد.

دژکام در پایان با اشاره به وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌ها در پیگیری مشکلات مردم خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولان پیگیری جدی امور و مطالبات مردمی و رسالت روحانیت، راهنمایی خیرخواهانه و دعاگویی است و تعامل و هم‌افزایی این دو مجموعه، گره‌گشای مسائل و تحقق‌بخش اهداف عالیه نظام اسلامی خواهد بود.