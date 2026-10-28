باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مرادعلی بهمنی با اعلام این خبر اظهار داشت: استانداری کردستان در ارزیابی امسال وزارت کشور، موفق به ثبت بالاترین امتیاز در مقایسه با دو دهه گذشته شده است که این دستاورد، حاصل تلاش‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان و بهبود چشمگیر شاخص‌ها در دو سال اخیر به شمار می‌رود.

وی اخذ مجوز «بندر خشک سنندج»، آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری قشلاق گریزه، آبرسانی به شهر بانه در کمتر از چهار ماه و نیم و جهش اعتبارات راه‌های اصلی را از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی این دوره برشمرد.

بهمنی همچنین به دستاوردهای حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، عمومی، اداری و مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی، مدیریت به‌هنگام بحران‌ها، ورود مؤثر استاندار به مسائل اجتماعی و استمرار بازدیدهای میدانی و ارتباط بی‌واسطه با مردم، نقش بسزایی در ارتقای این جایگاه داشته است.

مدیرکل بازرسی استانداری کردستان در پایان، ابراز امیدواری کرد که این موفقیت زمینه‌ساز جذب منابع بیشتر، تسریع در اجرای پروژه‌های کلان ملی و شتاب‌بخشی به روند توسعه‌یافتگی استان شود.