باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ آیت احمدی، روز چهارشنبه در نشست با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، حفاظت مؤثر از آثار باستانی را نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاه‌های متولی خواند.

او با اشاره به حجم کلان میراث کشور شامل حدود ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، ۲۶۰ موزه فعال، ۳۰ مجموعه جهانی و ۴۵۰ پایگاه ثابت، تصریح کرد: صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند وظیفه‌ای سنگین است که تحقق آن جز با هم‌افزایی، انسجام و پرهیز از موازی‌کاری میان نهادهای مسئول میسر نمی‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور همچنین به دغدغه‌های معیشتی نیروهای این یگان اشاره کرد و افزود: حل مشکلات معیشتی کارکنان به طور جدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

در ادامه این نشست، پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز با تشریح آخرین وضعیت حفاظتی استان، از کشفیات مهم این اداره‌کل در ایام جنگ رمضان خبر داد و بر نقش کلیدی نظارت‌های میدانی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، چالش‌های پیش روی حوزه میراث و گردشگری کردستان را برشمرد و گفت: پدیده قاچاق چوب، فعالیت تورهای غیرمجاز و اسکان مسافران در خانه‌مسافرهای فاقد مجوز، از مهم‌ترین مشکلاتی است که مقابله با آن‌ها نیازمند استمرار نظارت‌ها و همکاری بین‌دستگاهی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به تعامل مطلوب موجود میان این اداره‌کل و نهادهای ذی‌ربط، خواستار تقویت نیروی انسانی یگان حفاظت استان شد و ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این سفر، گامی مؤثر در رفع کمبودها و ارتقای ضریب ایمنی آثار تاریخی کردستان باشد.