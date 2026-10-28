عضو انجمن ارگانیک بر ضرورت حفظ سلامت محیط‌زیست و خاک در کنار تغذیه سالم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مختار مهدی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره انجمن ارگانیک ایران، در نشست خبری این انجمن با تأکید بر ضرورت گسترش مصرف مواد غذایی سالم اظهار کرد: بسیاری از بیماران به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و ناتوانی در دسترسی به دارو، از ادامه روند درمان خود صرف‌نظر کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به افزایش نرخ ابتلا به سرطان در کشور، انجمن ارگانیک ایران با تمرکز بر فعالیت‌های پیشگیرانه، به دنبال حمایت از سبد غذایی خانوار از طریق عرضه محصولات سالم است.

مهدی‌زاده با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر تولید و عرضه محصولات غذایی تأکید کرد: اگرچه انجمن ارگانیک از قدرت اجرایی مستقیم برخوردار نیست، اما پیشنهادهای خود را برای نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا مصرف به نهادهای متولی ارائه کرده است.

 ضرورت بازنگری در سبد غذایی و فرهنگ‌سازی برای مصرف غذای سالم

در ادامه این نشست، امیرحسین کبیریان، دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن ارگانیک ایران، با اشاره به مسئولیت اجتماعی این انجمن، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه تولید و مصرف محصولات سالم تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییرات وضعیت سلامت جامعه در دو دهه اخیر گفت: در گذشته با چنین سطح گسترده‌ای از ابتلا به سرطان مواجه نبودیم؛ ازاین‌رو، امروز بازنگری در سبد غذایی خانوار و حرکت به سمت تغذیه سالم برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها ضروری است.

کبیریان همچنین با تأکید بر اینکه توجه به تغذیه سالم به‌تنهایی کافی نیست، حفظ سلامت محیط‌زیست و خاک را از الزامات دستیابی به سلامت پایدار دانست.

همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه ارگانیک، کمپین راهبردی «۵ به‌علاوه ۳۶۰» با هدف تداوم آموزش و توسعه فرهنگ ارگانیک در طول سال رونمایی شد.

محمودی، از اعضای انجمن ارگانیک ایران، در تشریح اهداف این کمپین اظهار کرد: نمایشگاه ارگانیک رویدادی پنج‌روزه است، اما هدف ما این است که انرژی و ظرفیت ایجادشده در جریان این رویداد را به محرکی برای فعالیت در ۳۶۰ روز باقی‌مانده سال تبدیل کنیم.

وی با انتقاد از نگاه سنتی به تجارت محصولات ارگانیک افزود: این حوزه نباید صرفاً بر مبنای عرضه و تقاضا تعریف شود، بلکه باید بر دو رکن «عرصه» و «مفاصل» استوار باشد.

به گفته وی، منظور از «عرصه»، حفاظت از محیط‌زیست و منظور از «مفاصل»، ایجاد شفافیت، نظارت و اعتمادسازی از طریق شرکت‌های گواهی‌دهنده است.

محمودی در پایان گفت: این کمپین بر اساس نتایج پژوهش‌های میدانی و نظرسنجی از مصرف‌کنندگان آگاه تدوین شده است و تلاش می‌کند با ارتقای اعتماد عمومی به محصولات ارگانیک، نقش مؤثری در کاهش بیماری‌ها ایفا کند.

 

برچسب ها: محصولات ارگانیک ، محصولات کشاورزی
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