مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از نجات جان سه مصدوم از زیر آوار حادثه ریزش دیوار یک منزل در منطقه خاکفرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زندیه ، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت:در پی وقوع حادثه ریزش دیوار در منزلی واقع در خیابان خاکفرج قم، سه نفر زیر آوار گرفتار شدند که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم، از زیر آوار خارج شدند.

وی افزود:این حادثه زمانی رخ داد که عملیات تخریب بخشی از یک منزل مسکونی به‌منظور بازسازی در حال انجام بود که ناگهان دیوار یکی از اتاق‌ها فروریخت و سه نفر زیر آوار گرفتار شدند که پس از عملیات نجات ۳ نفر مصدوم حادثه تحویل اورژانش شدند .

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳۱۵، ۳۰۱ و ۳۰۹، با مشارکت ۱۲ نفر از آتش‌نشانان حضور داشتند و اقدامات لازم را انجام دادند.