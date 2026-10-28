مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از نجات جان سه مصدوم از زیر آوار حادثه ریزش دیوار یک منزل در منطقه خاکفرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زندیه ، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم  گفت:در پی وقوع حادثه ریزش دیوار در منزلی واقع در خیابان خاکفرج قم، سه نفر زیر آوار گرفتار شدند که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم، از زیر آوار خارج شدند.

وی افزود:این حادثه زمانی رخ داد که عملیات تخریب بخشی از یک منزل مسکونی به‌منظور بازسازی در حال انجام بود که ناگهان دیوار یکی از اتاق‌ها فروریخت و سه نفر زیر آوار گرفتار شدند که پس از عملیات نجات ۳ نفر مصدوم حادثه تحویل اورژانش شدند .

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳۱۵، ۳۰۱ و ۳۰۹، با مشارکت ۱۲ نفر از آتش‌نشانان حضور داشتند و اقدامات لازم را انجام دادند.

نجات جان سه مصدوم از حادثه ریزش آوار در منطقه خاکفرج قم

برچسب ها: ریزش آوار ، آتشنشانی قم
خبرهای مرتبط
ریزش مرگبار ساختمان مسکونی در میدان معلم قم
نجات جان هفت هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوارها در جنگ تحمیلی سوم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش آیت الله نوری همدانی به حبس و اعدام شماری از علمای کشورهای منطقه
نخستین قطار کانتینری صادراتی قم به چین اعزام شد
دو دستاورد دیپلماسی حقوقی ایران در فاجعه میناب
ثبت رکورد جدید ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه قم
حمایت مالی از ۸۹۵ دانش آموز نیازمند قمی در بنیاد به مهربانی
نجات جان سه مصدوم در حادثه ریزش آوار در منطقه خاکفرج قم
آخرین اخبار
نجات جان سه مصدوم در حادثه ریزش آوار در منطقه خاکفرج قم
حمایت مالی از ۸۹۵ دانش آموز نیازمند قمی در بنیاد به مهربانی
نخستین قطار کانتینری صادراتی قم به چین اعزام شد
واکنش آیت الله نوری همدانی به حبس و اعدام شماری از علمای کشورهای منطقه
دو دستاورد دیپلماسی حقوقی ایران در فاجعه میناب
ثبت رکورد جدید ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه قم
توقیف نیسان حامل مقادیر قابل‌توجهی قرص روان‌گردان در قم
حال آب قم خوب نیست