باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد آریانا با تشریح آمار تصادفات شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۳۶۱ نفر در تصادفات پایتخت جان خود را از دست دادند؛ در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۲۸ نفر بود که از کاهش ۱۶ درصدی جان‌باختگان حکایت دارد.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۵ هزار و ۹۶۰ فقره تصادف جرحی ثبت شد که در مقایسه با ۱۳ هزار و ۸۲۷ فقره در مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش داشته است. همچنین تصادفات خسارتی از ۶۷ هزار و ۸۱۴ فقره به ۷۹ هزار و ۲۳۱ فقره رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی مجموع تصادفات پایتخت گفت: افزایش ۱۰ درصدی حجم تردد وسایل نقلیه از عوامل مؤثر در افزایش تصادفات جرحی و خسارتی بوده است.

ثبت بیش از ۲۸۰ هزار تصادف در تهران

آریانا با اشاره به آمار تصادفات کشور و تهران در این بازه زمانی گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۹۴ فقره تصادف در کشور ثبت شده که ۶۷۱ هزار و ۸۵۶ فقره از آنها به ترسیم کروکی منجر شده است.

به گفته وی، در همین مدت ۲۸۰ هزار و ۸۰۵ فقره تصادف در تهران بزرگ ثبت شده که معادل حدود ۲۲ درصد از کل تصادفات کشور است. از این تعداد، ۹۶ هزار و ۴۵۷ فقره به ترسیم کروکی منجر شده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی از تصادفات توضیح داد: در برخی تصادفات جزئی نیز به درخواست شهروندان کروکی ترسیم شده است تا امکان پیگیری خسارت‌ها فراهم شود.

موتورسواران و عابران پیاده؛ ۸۵ درصد قربانیان تصادفات فوتی

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سهم کاربران مختلف ترافیکی از جان‌باختگان تصادفات گفت: موتورسواران ۴۹ درصد، عابران پیاده ۳۶ درصد و سرنشینان و کاربران خودرو‌ها ۱۵ درصد از قربانیان تصادفات فوتی پایتخت را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: ۶۷ درصد جان‌باختگان پس از انتقال به بیمارستان و ۳۳ درصد در صحنه تصادف جان خود را از دست داده‌اند. به گفته آریانا، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و وارد شدن ضربه شدید به سر، از عوامل مهم مرگ موتورسواران در تصادفات است.

بزرگراه‌ها، محل وقوع ۶۱ درصد تصادفات فوتی

آریانا درباره محل وقوع تصادفات فوتی نیز اظهار کرد: ۶۱ درصد این تصادفات در بزرگراه‌ها، ۳۴ درصد در خیابان‌های اصلی و پنج درصد در سایر معابر رخ داده است.

وی محور‌های بزرگراهی شهید چمران و یادگار امام را با مجموع ۴۲ جان‌باخته در رتبه نخست آمار اعلام‌شده قرار داد و گفت: بزرگراه آزادگان با ۳۷ جان‌باخته در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین در محور‌های بزرگراهی امام علی، شهید یاسینی و شهید بابایی، مجموعاً ۳۰ جان‌باخته گزارش شده است.

به گفته رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، سرعت بالا در بزرگراه‌ها از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات منجر به فوت است.

وقوع ۵۳ درصد تصادفات فوتی در شب

وی با اشاره به زمان وقوع تصادفات فوتی گفت: ۵۳ درصد این تصادفات در شب رخ می‌دهد. تاریکی هوا، کاهش دید، خلوتی معابر و افزایش سرعت از جمله عوامل مؤثر در بروز این حوادث هستند.

آریانا همچنین بی‌توجهی به جلو را با سهم ۳۹ درصدی، مهم‌ترین عامل رفتاری اعلام‌شده در تصادفات فوتی دانست و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از دلایل این بی‌توجهی برشمرد.

به گفته وی، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با سهم ۳۵ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و تغییر مسیر ناگهانی نیز ۹ درصد از عوامل اعلام‌شده در تصادفات فوتی را شامل می‌شود.

جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال در صدر آمار جان‌باختگان سنی

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به گروه‌های سنی جان‌باختگان گفت: افراد ۱۸ تا ۲۴ سال با سهم ۱۷.۵ درصدی بیشترین فراوانی را در میان جان‌باختگان تصادفات پایتخت دارند. گروه سنی ۴۰ تا ۴۹ سال با ۱۶.۱ درصد در رتبه بعدی قرار دارد و افراد ۷۰ سال به بالا نیز ۱۲.۸ درصد از جان‌باختگان را تشکیل می‌دهند.

آریانا در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: پلیس راهور برای ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در سطح شهر حضور دارد، اما رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تصادفات فوتی دارد.

منبع: پلیس