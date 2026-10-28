باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سومین جلسه ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار استان کردستان با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج، معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها و سایر اعضا برگزار شد.

محمد جباری، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در این جلسه با تأکید بر اینکه این مجرمان تحت نظارت دقیق دستگاه قضا قرار دارند، اظهار داشت: در این راستا، تمامی فناوری‌های نوین برای پیشبرد اهداف ستاد در رصد و پایش این محکومان به کار گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اهتمام ویژه دستگاه قضایی جهت افزایش ظرفیت استفاده از پابند الکترونیک در زندان‌های استان افزود: تمامی این محکومان از نظر اعطای مرخصی تا ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط، پابند الکترونیک و دیگر سازوکارهای قانونی، مطابق دستورالعمل ستاد تحت نظارت دقیق خواهند بود تا مرتکب کوچک‌ترین خطایی نشوند.

رئیس‌کل دادگستری کردستان تصریح کرد: ایجاد اشراف اطلاعاتی کامل بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار ضروری است تا هرگونه اقدام سوء احتمالی از سوی این افراد تحت کنترل کامل قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم برقراری دوره‌های اصلاحی، تربیتی و حرفه‌آموزی ویژه جهت اصلاح رفتار مجرمان، تقویت هم‌افزایی و همکاری‌های بین‌سازمانی و برون‌سازمانی برای تحقق اهداف دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای و همچنین تقویت روند تعاملات با زندان‌های استان تأکید کرد.

در پایان این جلسه، ۵ مصوبه به تصویب رئیس‌کل دادگستری کردستان رسید؛ همچنین درخواست‌های ۱۸ نفر از محکومان مشمول دستورالعمل ستاد تعیین تکلیف شد و دستور جلب ۸ نفر از محکومان متواری کثیرالشاکی صادر شد.