باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور، هیئت را میراثی ارزشمند و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده معرفتی دانست که ریشه در روایات و معارف اهل‌بیت (ع) دارد؛ مسیری که از خانه حضرت زهرا (س) آغاز شده و تا ظهور امام زمان (عج) ادامه دارد.

وی افزود:خدمت در این عرصه تنها به شورای عالی ستایشگری، شعر و ادبیات آیینی، اندیشکده هیئت، پژوهش و تربیت هیئت‌های نوجوان محدود نمی‌شود؛ بلکه با توجه به نیاز‌های روز جامعه، رسالت این شجره طیبه گسترده‌تر از گذشته است.

قمی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر جهاد تبیین و پیچیدگی نبرد شناختی در آخرالزمان گفت: هیئت‌ها با سرمایه اجتماعی، پیوند عاطفی با مخاطبان و پشتوانه معارف اهل‌بیت (ع) می‌توانند کانون روشنگری و مقابله با شبهات باشند.

وی جهاد تبیین و دفاع از ولایت را از برجسته‌ترین ویژگی‌های حضرت صدیقه طاهره (س) دانست و بر ادامه این مسیر تأکید کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: فعالان هیئت‌ها تنها وارثان داغ شهدا نیستند، بلکه متعهد به ادامه راه آنان‌اند و باید با تقویت معرفت و بصیرت جامعه، زمینه تحقق اهداف این مسیر را فراهم کنند.

قمی با اشاره به توانمندی امام شهید در عرصه روشنگری افزود: قدرت تبیین بیش از آنکه به امکانات ظاهری وابسته باشد، به استحکام منطق، شناخت مخاطب و توان انتقال حقیقت بستگی دارد. رسالت شاعران و ذاکران اهل‌بیت (ع) را فراتر از ارائه محتوای روشنگر است و باید زمینه‌ای فراهم شود که مخاطب خود به کنشگر عرصه تبیین تبدیل شود.

وی با اشاره به شبهه‌افکنی دشمن در باور‌های مردم بیان کرد: هیئت‌ها باید با زبان هنر، شعر، مداحی و روایت، به تبیین معارف دینی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فکری جامعه بپردازند.

همه خادمان این عرصه، هرچند سهمی کوچک داشته باشند، در برابر این مسئولیت بزرگ وظیفه دارند.

وی از حجت‌الاسلام شیخ مهدی ولایی به‌عنوان فردی با تجربه و توانمند برای ادامه این مسیر یاد کرد و افزود: سپردن این سنگر به خادمان دیگر به معنای کنار گذاشتن مسئولیت نیست؛ همه باید در کنار مسئولان و خادمان جدید بمانیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ابراز امیدواری کرد: در شمار خادمان جریانی باشیم که ریشه در سیره حضرت زهرا (س) دارد و در مسیر زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) حرکت می‌کند؛ مسیری که پرچم آن با نام امام حسین (ع) برافراشته است. مسیری که در آن قرار داریم، حاصل مجاهدت علما و پیرغلامانی است که در طول سال‌ها تلاش کردند بیرق به دست ما به دست ما برسد و از مواهب آن بهره‌مند شویم.

وی افزود: رهبر شهید ما تاکید کردند هیئت کانون جهاد تبیین است. ما نیز باید بر اساس منویات رهبر شهید حرکت کنیم تا اتفاقات خوبی در این مسیر روی دهد.

وی با اشاره به جایگاه هیئت‌های مذهبی گفت: هیئت تنها به شورای عالی ستایشگری، شبکه هیئت‌ها، شعر و نوحه، رویداد هوای نو، اندیشکده هیئت، پژوهش‌های علمی، آموزش، هیئت‌های نوجوانان یا فعالیت‌های بانوان محدود نمی‌شود؛ بلکه این ظرفیت‌ها باید در منظومه‌ای هماهنگ و با هدف تقویت رسالت بزرگ‌تر هیئت مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره ضرورت جهاد تبیین گفت: پیچیدگی‌های دنیای امروز، اهمیت و دشواری این رسالت را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، ظرفیت هیئت می‌تواند به محل، مرکز و پایگاه جهاد تبیین تبدیل شود؛ ظرفیتی که در میراث معارف اهل‌بیت (ع) ریشه دارد و باید با شناخت دقیق این میراث، استمرار پیدا کند.

قمی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت و اقامه حق افزود: مسیر جهاد و تبیین حق، ریشه در سیره و معارف صدیقه طاهره (س) دارد و خادمان و فعالان هیأت‌های مذهبی باید این مسیر را با تعهد و جدیت ادامه دهند. ما صرفاً وارثان داغ و مصیبت نیستیم، بلکه با این میراث عهد و پیمان داریم و مسئولیت مهمی در دفاع از حق و تبیین حقیقت بر عهده گرفته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه تبیین حق باید به اثرگذاری واقعی در مخاطبان منجر شود، گفت: مسئله تنها این نیست که سخن شاعر یا مداح روشن و رسا باشد؛ مهم آن است که مخاطب با شنیدن این معارف، اراده‌ای در وجودش شکل بگیرد و برای تبیین حق و حقیقت به میدان بیاید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با قدردانی از خادمان و پیشکسوتان هیئت‌های مذهبی، بر اهمیت استمرار مسیر فعالیت‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: این نهضت و مسیر خدمت باید با جدیت بیشتری ادامه یابد. افرادی که امروز مسئولیت می‌پذیرند، حلقه‌ای از زنجیره بزرگ خدمتگزاران این شجره طیبه هستند و باید با احساس مسئولیت، راهی را که با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده است، ادامه دهند.

قمی همچنین با اشاره به مسئولیت سنگین هیئت‌ها در شرایط پیچیده آخرالزمانی، ابراز امیدواری کرد: این مجموعه‌ها با تکیه بر معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و حضور فعال در عرصه جهاد تبیین، نقش مؤثرتری در اقامه حق و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید باباخانی رئیس سابق سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، گفت: مسیری که در آن قرار داریم، حاصل مجاهدت علما و پیرغلامانی است که در طول سال‌ها تلاش کردند بیرق به دست ما به دست ما برسد و از مواهب آن بهره‌مند شویم. رهبر شهید ما تاکید کردند هیئت کانون جهاد تبیین است. ما نیز باید بر اساس منویات رهبر شهید حرکت کنیم تا اتفاقات خوبی در این مسیر روی دهد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام مجید باباخانی بعد از دو دوره چهار ساله و با پایان حکمش از ریاست سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، سکانداری سازمان را به حجت‌الاسلام مهدی ولایی برحق سپرد.حجت‌الاسلام مهدی ولایی برحق، پیش از این به‌عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز فعالیت داشت.

همچنین در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور نشان وفا که از نشان‌هایی برای تکریم از خادمین اهل بیت (ع) است به حجت‌الاسلام مجید باباخانی اهدا شد.

شعار مشترک جامعه محبان اهل‌بیت (ع) و هیأت‌های حسینی برای ایام فاطمیه ۱۴۰۵ با عنوان «با بیرق خونخواهی ما لشکر زهراییم (س)»رونمایی شد.