مطالعات جدید نشان داده است که برخی مواد موجود در گوجه فرنگی و زیتون می‌تواند به مبارزه با سرطان کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در حالی که بسیاری از مطالعات قبلی بر فواید سلامتی آنتی‌اکسیدان‌ها، کاروتنوئید‌ها و چربی‌های گیاهی موجود در گوجه فرنگی و زیتون متمرکز بوده‌اند، مطالعه ای جدید تمرکز را به سمت پروتئین‌ها و پپتید‌های موجود در این میوه‌ها تغییر می‌دهد.

آزمایش‌های انجام شده توسط محققان روی ماهی‌های آزمایشگاهی نشان داد که ترکیبات خاصی که در مولکول‌های پروتئینی کوچک استخراج شده از گوجه فرنگی وجود دارند قادر به مهار تشکیل رگ‌های خونی جدید هستند که برای رشد تومور ضروری هستند.

علاوه بر این، آزمایش‌ها روی سلول‌های تومور انسانی نشان داد که زیتون حاوی موادی است که با رشد سلول‌های سرطانی مبارزه می‌کند به ویژه یک پپتید فعال بیولوژیکی معروف به "LLPSY".

موادی موجود در گوجه فرنگی و زیتون که به مبارزه با سرطان کمک می کند

محققان خاطرنشان کردند که بیشتر این یافته‌ها در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده است. تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا این ترکیبات پس از هضم خواص خود را حفظ می‌کنند و آیا قادر به رسیدن به تومور‌های بدن انسان هستند، مورد نیاز است.

به طور جداگانه، مطالعه‌ای توسط دانشمندان دانشگاه روویرا‌ای ویرژیلی اسپانیا نشان داد که روغن زیتون فوق بکر سلامت مغز را در طول فرآیند پیری افزایش می‌دهد. افرادی که مرتباً روغن زیتون فرابکر تصفیه نشده مصرف می‌کنند، شاخص‌های بهتری از حافظه و عملکرد شناختی و همچنین تنوع بیشتری در میکروبیوم روده خود که نشانگر کلیدی سلامت متابولیک و روده است - نشان داده‌اند.

علاوه بر این، مجله «مواد مغذی» پیش از این یک مطالعه ژاپنی منتشر کرده بود که نشان می‌داد مصرف روزانه روغن زیتون فرابکر می‌تواند سلامت عروق را در افراد مبتلا به کلسترول بالا به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

 منبع: Lenta.ru

برچسب ها: زیتون ، گوجه ، گوجه فرنگی ، سرطان ، درمان سرطان
خبرهای مرتبط
۲ داروی جدید درمان سرطان که با کمک هوش مصنوعی توسعه یافته‌اند
کشف راهی جدید برای مبارزه با سلول‌های سرطانی بدخیم
تسریع کننده نانویی درمان سرطان از راه می‌رسد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نکته‌ای طلایی برای داشتن بدنی پر انرژی + فیلم
ثبت‌نام بیش از ۳۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
آنفلوآنزا و کرونا، بالاتر از آستانه هشدار بالا
وزیر علوم: آموزش زبان فارسی، زمینه‌ساز صلح و همزیستی میان ملت‌هاست
ورود وزارت بهداشت به پرونده وعده‌های میلیاردی قبولی پزشکی
آیا افت بازار هوش مصنوعی می‌تواند جایگاه دلار را متزلزل کند؟
هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم در کنسروهای آلوده
امکان تحصیل مجازی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور فراهم شد
معاونت علمی آماده تدوین بسته اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های خلاق است
صرفه جویی ارزی بیش از ۱۴۰۰۰ دلاری با طراحی نرم افزار تشخیص پارگی رگ شکم
آخرین اخبار
اسنادی از پنتاگون درباره بقایای موجودات فرازمینی در «حادثه رازول» سال ۱۹۴۷
مواد موجود در گوجه فرنگی و زیتون به مبارزه با سرطان کمک می‌کند
افزایش وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی
ورود وزارت بهداشت به پرونده وعده‌های میلیاردی قبولی پزشکی
معاونت علمی آماده تدوین بسته اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های خلاق است
صرفه جویی ارزی بیش از ۱۴۰۰۰ دلاری با طراحی نرم افزار تشخیص پارگی رگ شکم
نکته‌ای طلایی برای داشتن بدنی پر انرژی + فیلم
اوپن‌ای‌آی قصد دارد تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل را بخرد
آیا افت بازار هوش مصنوعی می‌تواند جایگاه دلار را متزلزل کند؟
امکان تحصیل مجازی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور فراهم شد
نقش دانشگاهیان در آسیب‌شناسی مسئولیت اجتماعی با نقش ترویجی و تقویت‌کنندگی علمی
آنفلوآنزا و کرونا، بالاتر از آستانه هشدار بالا
هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم در کنسروهای آلوده
ثبت‌نام بیش از ۳۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
وزیر علوم: آموزش زبان فارسی، زمینه‌ساز صلح و همزیستی میان ملت‌هاست
هشت محور راهبردی معاونت علمی برای تحقق خیزش علمی
توسعه فناوری بومی چاپ سه‌بعدی ساختمان با هدف کاهش زمان و هزینه ساخت‌وساز
کمبودی در سبد واکسیناسیون کشور وجود ندارد
غذای اصلی پهلوانان سنتی سیستان و بلوچستان + فیلم
گیاهی که قاتل بیماری سرطان است + فیلم
معرفی یک ترکیب طلایی برای رفع عطش + فیلم
پیشنهاد طب سنتی برای مقابله با ریزش مو + فیلم
قرص برنج را در منزل نگهداری نکنید
مراقب مسمومیت با منواکسیدکربن در فصل سرما باشید
اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای نقش‌آفرینی در خیزش علمی کشور و تحقق مرجعیت علمی ایران