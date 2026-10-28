باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در حالی که بسیاری از مطالعات قبلی بر فواید سلامتی آنتی‌اکسیدان‌ها، کاروتنوئید‌ها و چربی‌های گیاهی موجود در گوجه فرنگی و زیتون متمرکز بوده‌اند، مطالعه ای جدید تمرکز را به سمت پروتئین‌ها و پپتید‌های موجود در این میوه‌ها تغییر می‌دهد.

آزمایش‌های انجام شده توسط محققان روی ماهی‌های آزمایشگاهی نشان داد که ترکیبات خاصی که در مولکول‌های پروتئینی کوچک استخراج شده از گوجه فرنگی وجود دارند قادر به مهار تشکیل رگ‌های خونی جدید هستند که برای رشد تومور ضروری هستند.

علاوه بر این، آزمایش‌ها روی سلول‌های تومور انسانی نشان داد که زیتون حاوی موادی است که با رشد سلول‌های سرطانی مبارزه می‌کند به ویژه یک پپتید فعال بیولوژیکی معروف به "LLPSY".

محققان خاطرنشان کردند که بیشتر این یافته‌ها در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده است. تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا این ترکیبات پس از هضم خواص خود را حفظ می‌کنند و آیا قادر به رسیدن به تومور‌های بدن انسان هستند، مورد نیاز است.

به طور جداگانه، مطالعه‌ای توسط دانشمندان دانشگاه روویرا‌ای ویرژیلی اسپانیا نشان داد که روغن زیتون فوق بکر سلامت مغز را در طول فرآیند پیری افزایش می‌دهد. افرادی که مرتباً روغن زیتون فرابکر تصفیه نشده مصرف می‌کنند، شاخص‌های بهتری از حافظه و عملکرد شناختی و همچنین تنوع بیشتری در میکروبیوم روده خود که نشانگر کلیدی سلامت متابولیک و روده است - نشان داده‌اند.

علاوه بر این، مجله «مواد مغذی» پیش از این یک مطالعه ژاپنی منتشر کرده بود که نشان می‌داد مصرف روزانه روغن زیتون فرابکر می‌تواند سلامت عروق را در افراد مبتلا به کلسترول بالا به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

منبع: Lenta.ru