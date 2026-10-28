باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از کتاب «ماجرا‌های من و بابام» نوشته محمدامین خندان با حضور دکتر سیدبشیر حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، و دکتر علی‌اصغر خندان، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در پردیس نوآوری کودک و نوجوان کارستان بهارستان برگزار می‌شود.

کتاب «ماجرا‌های من و بابام» با رویکردی آموزشی و گام‌به‌گام، به تقویت قدرت تفکر و مهارت‌های ذهنی کودکان می‌پردازد و والدین و مربیان را با روش‌هایی برای هدایت فعالیت‌های روزمره کودکان در مسیر تقویت یادگیری آشنا می‌کند.

در این اثر، مرحله نخست تفکر و فهم، یعنی «به‌یادسپاری»، مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده می‌کوشد نقش قصه‌گویی را در تقویت این مهارت در کودکان نشان دهد. تصویرسازی‌های متناسب با مخاطب کودک نیز از ویژگی‌های این کتاب است.

این اثر حاصل تلاش محمدامین خندان و همراهی آموزشی و تربیتی پدرش، دکتر علی‌اصغر خندان، است که پیش از این با کتاب‌های «منطق کاربردی» و «مغالطات» شناخته شده است.

این مراسم ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در میدان بهارستان، پلاک ۸۸، پردیس نوآوری کودک و نوجوان کارستان بهارستان برگزار می‌شود.