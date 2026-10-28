اسناد پنتاگون حاوی ادعا‌هایی درباره بقایای موجودات فرازمینی در «حادثه رازول» سال ۱۹۴۷ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هفتمین مجموعه از اسناد طبقه‌بندی‌نشده شامل اظهارات «والتر هاوت»، افسر سابق روابط عمومی در پایگاه هوایی ارتش در رازول است. هاوت در سال ۱۹۴۷ در این پایگاه مستقر بود و شاهد رویدادی بود که به «حادثه رازول» شهرت یافت؛ سقوط یک شیء پرنده ناشناس (که در ابتدا «دیسک پرنده» توصیف شد) در نزدیکی این پایگاه، که بعد‌ها اعلام شد یک بالن هواشناسی بوده است.

هاوت نخستین بیانیه رسمی را به نمایندگی از فرماندهی پایگاه صادر کرد و در آن تأیید نمود که پرسنل نظامی، شیء مذکور را پیدا کرده‌اند. اگرچه این بیانیه بعداً تکذیب شد، اما همچنان به کانون اصلی نظریه‌های توطئه پیرامون حیات فرازمینی تبدیل گردید.

اسنادی که در ۲۳ اکتبر از حالت محرمانه خارج شدند، نشان می‌دهند که هاوت در یک استشهادنامه رسمی (سوگندنامه) در سال ۲۰۰۲، ادعا کرده است که در پایگاه رازول، شیئی بیضی‌شکل پوشیده با برزنت و همچنین بقایای دو موجود فرازمینی را دیده است. او این موجودات را این‌گونه توصیف کرد: «هم‌اندازه یک کودک، اما با سر‌هایی که نسبت به بدنشان بسیار بزرگ بودند.» این افسر سابق همچنین مدعی شد که شاهد «نوعی فضاپیما و خدمه آن» بوده است.

اگرچه نام هاوت در سند منتشرشده حذف (سانسور) شده است، اما روایت او شباهت زیادی به شرح وقایعی دارد که او در کتاب سال ۲۰۰۷ با عنوان «شاهد رازول: افشای بزرگ‌ترین پنهان‌کاری دولت» (نوشته دونالد اشمیت و تام کری) ارائه کرده بود. شایان ذکر است که پنتاگون پیش‌تر گزارشی را درباره یک شیء پرنده ناشناس — که بی‌صدا، سریع و دارای شکل مثلثی توصیف شده — از حالت محرمانه خارج کرده بود؛ شیئی که گفته می‌شود در سال ۲۰۲۶ توسط سه مأمور فدرال ایالات متحده مشاهده شده است. نویسندگان این گزارش که به پنتاگون ارائه شده، مکان دقیق یا تاریخ این مشاهده را فاش نکرده‌اند.

منبع: Vesti.ru

برچسب ها: موجودات فضایی ، موجودات فرازمینی ، فضا ، پنتاگون
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