سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: قهرمانی متعلق به مردم و ماحصل حمایت آنها است. در این مسیر باید از همه عزیزان به ویژه علیرضا دبیر، برادر خوبم تشکر کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بدو ورود به کشورمان پس از قهرمانی مقتدرانه در مسابقات جهانی گفت: این افتخار را به مردم کشورمان تبریک می‌گویم و این قهرمانی متعلق به مردم و ماحصل حمایت آنها است. در این مسیر باید از همه عزیزان به ویژه علیرضا دبیر، برادر خوبم تشکر کنم. فدراسیون کشتی ایران هر آنچه مدنظر و نیاز ما بود را در اختیارمان گذاشت.

او در مورد حضور محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان گفت: محمد بنا عزیز و پیشکسوت ما و حرمت ایشان واجب است. هر جا که ایشان باشد، خدمات ۱۶ ساله‌اش فراموش نمی‌شود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد عملکرد ساروی عنوان کرد: خواهش می‌کنم محمدهادی ساروی را جزو مشاهیر کشتی فرنگی ما بدانید. داور بی‌نهایت بی‌مهر بود. ساروی با کسب ۷ مدال جهان و المپیک جزو سه کشتی‌گیر برتر تاریخ ما است. ساروی کاپیتان تیم ما است و هر چقدر از پهلوانی او صحبت کنم، کم است.

رنگرز در مورد مقایسه عملکرد کشتی با فوتبال گفت: فوتبال و کشتی دو رشته متفاوت است و قیاس به لحاظ عملکردی قیاس خوبی نیست و خیلی افتراق داریم. چیزی که مشخصاً وجود دارد، اینکه همه ما مدیون مردم هستیم؛ چون با پول مردم به مسافرت می‌رویم و اردو می‌گذاریم. باید پاسخگو و خادم مردم باشیم و با افتخار نوکری مردم را کنیم. خدا را شکر شرمنده نشدیم. نه کسی ادعایی دارد و نه کسی مطالبه‌ای، محبت مردم نازنین برای ما بزرگترین دستاورد است.

او در مورد اعتراض علیرضا دبیر به داوری ها گفت: حق داشت؛ اگر دبیر با آن کیفیت وارد نمی‌شد، شرایط داوری به هیچ وجه به ما اجازه کسب ۹ مدال را نمی‌داد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد افت فشارش در چند کشتی گفت: می‌دانیم در کدام پیچ تاریخی هستیم و ماموریت و رسالت ما چیست. باید وظیفه خود را نسبت به مردم ادا کنیم. با همه جان، نا و رمق سعی می‌کنیم متعهدانه ادای دین کنیم.