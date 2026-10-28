با شمارش ۸۵.۶ درصد آرای انتخابات کنست، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - با شمارش ۸۵.۶ درصد آرای انتخابات، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، ائتلاف گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

پس از شمارش آرای عادی انتخابات، هیچ‌یک از ائتلاف‌های اصلی به اکثریت پارلمان نرسیدند و بیش از ۵۰۰ هزار رأی ویژه همچنان شمارش نشده است.

بر اساس این نتایج، هیچ‌یک از دو ائتلاف اصلی به حد نصاب ۶۱ کرسی برای کسب اکثریت در کنست ۱۲۰ نفره نرسیده‌اند.

با این حال، بیش از ۵۰۰ هزار رأی ویژه که در پاکت‌های دوتایی قرار دارند، هنوز شمارش نشده‌اند و ممکن است بر توزیع نهایی کرسی‌ها تأثیر بگذارند. این شیوه رأی‌گیری برای افرادی استفاده می‌شود که خارج از حوزه ثبت‌شده خود رأی می‌دهند؛ از جمله نظامیان، دیپلمات‌ها، نیروهای پلیس و ساکنان آواره.

در این روش، برگه رأی ابتدا در یک پاکت قرار می‌گیرد و سپس داخل پاکت دومی گذاشته می‌شود که اطلاعات هویتی رأی‌دهنده روی آن درج شده است؛ اقدامی برای جلوگیری از رأی‌دهی تکراری.

الاد ناوه، مدیر مرکز کنترل کمیته مرکزی انتخابات گفت شمارش این آرا قرار است از شامگاه چهارشنبه آغاز شود و تا شامگاه پنجشنبه ادامه یابد، هرچند ممکن است این روند تا جمعه طول بکشد.

نتایج اعلام‌شده همچنان موقت است و با پایان شمارش آرای باقی‌مانده احتمال تغییر در توزیع کرسی‌های پارلمان وجود دارد.

بیش از ۷.۳ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات روز سه‌شنبه بودند. این نخستین انتخابات از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ بوده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

 

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، کنست اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
به ما چه ربطی داره
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
فرقی برای ما نداره،چون همشون یه پوخ هستند.
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
کشور نظامی صهیونیستی انتخابات میخواهد چکار؟؟؟؟
۲
۷
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