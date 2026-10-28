مدیرکل ورزش و جوانان قم،درباره دلایل تأخیر در افتتاح ورزشگاه اختصاصی بانوان استان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -ورزش بانوان استان قم از نظر سرانه ورزشی در سطح بسیار پایینی از میانگین کشوری قرار دارد . ورزشگاه تختی بانوان به عنوان یکی از اماکن مهم ورزشی در دی‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ارتقای زیرساخت‌های ورزشی شهری به تصویب رسید اما همچنان در پیچ و خم وعده افتتاح است.

آخرین وعده افتتاح این ورزشگاه آبان ماه سال گذشته بود، اما همچنان این مجموعه با مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار متر مربع، شامل زمین چمن استاندارد، سکوهای تماشاگران، محوطه‌سازی و فضاهای جانبی به بهره‌برداری نرسیده است.

حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان قم، در تشریح دلایل این تأخیر در برنامه سیمای ورزش استان گفت: پارسال کار محوطه‌سازی ورزشگاه انجام شد و تمام برنامه‌ها برای افتتاح آماده بود و مسئولان کشوری نیز برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر تأکید کردند.

وی در ادامه با اشاره به مشکل اشراف ساختمان‌های مجاور تصریح کرد: برخی ساختمان‌های مجاور با فاصله‌ای به زمین ورزشگاه بانوان اشراف دارند و علی‌رغم اینکه پوشش بانوان ورزشکار رسمی است، این اشراف با فرهنگ قم سازگار نیست و تعارضی ایجاد کرده است.

سلطانی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل نیاز به طرح و برنامه بود و کار مطالعاتی انجام شد، اما نیاز به اعتبار داریم؛ زیرا تغییر در ورزشگاهی با این مساحت که کارش تمام شده، نیازمند مطالعات دقیق و تأمین بودجه است. وی در پایان گفت: به زودی و تا حدود یک ماه آینده، این ورزشگاه افتتاح خواهد شد.