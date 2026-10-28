باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یمن اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی عدن امروز (چهارشنبه) برای دومین بار هدف حمله موشکی قرار گرفته است. این حمله پس از آن صورت گرفت که انصارالله از غیرنظامیان خواست به‌دلیل حضور یک هواپیمای باری نظامی عربستان در فرودگاه، فوراً این محل را تخلیه کنند.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی این گروه، در تلگرام نوشت: «نیرو‌های مسلح درخواست نهایی خود را از افراد حاضر در فرودگاه عدن برای تخلیه فوری فرودگاه به دلیل حضور یک هواپیمای باری نظامی سعودی که برای کشتن مردم یمن سلاح حمل می‌کند، تکرار می‌کنند.»

انصارالله طی هفته‌های گذشته نیز بار‌ها فرودگاه عدن و پایگاه‌های نظامی ائتلاف سعودی را هدف حمله قرار داده است. این جنبش می‌گوید عربستان تسلیحات را از طریق این فرودگاه منتقل می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه / الجزیره