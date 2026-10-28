کمتر از یک درصد محصولات کشاورزی ارگانیک است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران، در نشست خبری این انجمن، در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت تولید محصولات ارگانیک در کشور گفت: بر اساس آمار، در شرایط کنونی کمتر از یک درصد محصولات کشاورزی کشور به‌صورت ارگانیک تولید می‌شود.

به گفته وی، قیمت محصولات ارگانیک در کشور نسبت به سایر محصولات ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر است، اما برای ایجاد جامعه‌ای سالم، حمایت از توسعه کشت محصولات ارگانیک امری ضروری است.

نیاورانی با اشاره به ظرفیت بالای تولید محصولات ارگانیک در ایران، از نبود آمار دقیق و وجود چالش‌های جدی در مسیر توسعه این صنعت خبر داد و افزود: اگرچه ادعا می‌شود ایران در ردیف کشورهای پیشرو در تولید محصولات ارگانیک قرار دارد، اما واقعیت این است که به دلیل نبود آمار دقیق، نمی‌توان وضعیت واقعی این بخش را به‌درستی ارزیابی کرد.

این مقام مسئول با انتقاد از حمایت ناکافی دولت‌ها از بخش ارگانیک در کشورهای در حال توسعه، بر ضرورت تخصیص ردیف بودجه مشخص برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: باید پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، ردیف‌های بودجه‌ای ویژه‌ای برای حمایت از محصولات ارگانیک در نظر گرفته شود تا این حمایت از زنجیره تولید تا رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده ادامه یابد.

نایب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت: اگر تنها ۱۰ درصد از بودجه‌های حمایتی تولید به بخش ارگانیک اختصاص یابد، شاهد جهشی بزرگ در این صنعت خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به سودآوری بالای صادرات محصولات ارگانیک، خواستار ایجاد و توسعه بازار داخلی از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و افزایش تقاضای مردم شد تا تولیدکنندگان نیز به استفاده از این روش تولید ترغیب شوند.