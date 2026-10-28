باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار گیلان در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت اظهار کرد: آن چیزی که ملت ها را در تاریخ ماندگار میکند، هویت‌ها، باورها و اعتقادات است.

هادی حق شناس با اشاره به اقدامات شهید میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی در مسیر تحکیم هویت ملت ایران گفت: مکتب این دو شهید بزرگوار مکتبی راهبردی است که باید با استفاده از ظرفیت رسانه تبیین و تثبیت شود.

وی با تأکید بر اینکه نهضت جنگل ویژگی های منحصر به فردی داشت که آن را با سایر نهضت ها متمایز کرد گفت: بهره‌مندی از رسانه و استفاده از ظرفیت آن، یکی از ویژگی‌های ویژه نهضت جنگل بود.

استاندار گیلان رسانه را ابزاری مهم در مسیر ماندگاری نهضت ها دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد نهضت جنگل سلامت مالی این نهضت و استفاده از آن برای خدمت رسانی به مردم بود.

حق شناس سوادآموزی را نیز از ویژگی‌های جذاب نهضت جنگل دانست و تصریح کرد: این ویژگی‌های منحصر به فرد، درس عبرتی برای تاریخ است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان در این جلسه اظهار کرد: رخداد سردار تا سردار باهدف تطبیق سیره و شخصیت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و میرزا کوچک جنگلی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است.

هادی اصدق پور با بیان اینکه رخداد سردار تا سردار در طول سال‌های اخیر موفق شده است تا به رخداد ملی تبدیل شده و اصحاب رسانه استان های مختلف را با خود همراه کند افزود: مشارکت بیش از دو سوم استان کشور در این رخداد موید این امر است.

وی رخداد سردار تا سردار را رخدادی مولد دانست که تلاش کرده راکد نماند ابراز داشت: پنجمین دوره این رخداد رسانه‌ای سرآغازی است برای تمرکز بر شخصیت های هویت آفرین استان های مختلف کشور و پرداخت به نقاط سیره و شخصیت این قهرمانان ملی.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه رخداد رسانه‌ای سردار تا سردار گامی مهم در عرصه فرهنگی استان گیلان دانست و گفت: راه و اندیشه شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی الگویی مهم برای نسل جوان است‌.

محمدحسین واثق کارگرنیا با اشاره به نقاط اشتراک سیره و شخصیت شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: این رخداد رسانه‌ای فرصتی ارزشمند برای تطبیق هویت ملت ایران در طول دوران معاصر است.

وی همکاری مجموعه شهرداری و شورای شهر شهرهای رشت و کرمان را اتفاقی امیدآفرین دانست: امیدواریم این همکاری در عرصه مختلف و ناظر به انتقال مسائل هویت آفرین به نسل جدید تداوم داشته باشد.

کارگرنیا نسل جوان را مخاطب اصلی رخداد رسانه‌ای سردارتاسردار دانست و افزود: میرزا کوچک و حاج قاسم نباید برای نشل جدید صرفا یک نام باشند، بلکه باید بخشی از اندیشه آن‌ها شود.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمان نیز در این جلسه همکاری مشترک استان‌های کرمان و گیلان را امری مبارک و اثرگذار دانست و اظهار کرد: شخصیت های هویت آفرین دریایی عمیق از خصائص انسانی هستن که همچنان تبیین نشده و بسیار جای کار دارد.

حجت‌الاسلام عبدالرسول الله‌وردی با بیان اینکه امروز ملت ایران در برابر فرعون های زمان ایستاده ابراز داشت: دشمنان با استفاده از رسانه در نلاش است ملت ایران را ملتی جنگ طلب معرفی کند اما معرفی سیره شخصیت های هویت آفرین می‌تواند این اقدام دشمن را خنثی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه خواستگاه مکتب و سیره شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی در یک مبدا است تصریح کرد: استفاده از ظرفیت رسانه برای تبیین این امر اتفاقی مهم است که باید همواره مورد توجه باشد.

محمود بابایی با اشاره به الگوی رسانه‌ای حاج قاسم سلیمانی افزود: کار رسانه‌ای منافاتی با کار خالصانه ندارد و این امر را شهید سلیمانی ثابت کرده است و باید این الگو احصا و تبیین شود.

دبیر اجرایی رخداد رسانه‌ای سردارتاسردار نیز در این نشست با اشاره به ابعاد ملی این رخداد تصریح کرد: در پنجمین دوره این رخداد، فعالان رسانه‌ای ۲۵ استان کشور مشارکت داشتند.

علی دارا اعلام اینکه در پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای سردارتاسردار ۸۲۳ اثر به دبیرخانه رخداد ارسال شد افزود: در دوران جنگ رسانه‌ای، تمرکز بر مسئله رسانه برای انتقالی مفاهیم هویتی امری مهم و اثرگذار است.

در پایان این برنامه، تفاهم نامه فعالیت مشترک شورای‌های شهر، شهرداری‌ها ک جبهه های فرهنگی دو استان گیلان و کرمان جهت تداوم برگزاری رخداد رسانه‌ای سردارتاسردار امضا شد.

منبع : روابط عمومی