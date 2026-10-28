دانیال سهرابی با انتقاد از عملکرد داوران، قهرمانی تاریخی تیم ملی کشتی فرنگی و کسب ۱۰ مدال را دستاوردی ارزشمند برای ورزش ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دانیال سهرابی در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار داوران با کشتی‌گیران ایرانی اظهار داشت: رفتار داوران با کشتی‌گیران کشورمان خوب نبود.

وی با اشاره به قهرمانی تاریخی تیم ملی کشتی فرنگی و کسب ۱۰ مدال، این موفقیت را دستاوردی ارزشمند برای کشور دانست و از مردم، مسئولان، کادر فنی و دکتر حسن رنگرز به‌دلیل حمایت‌ها و تلاش‌هایشان قدردانی کرد.

این کشتی‌گیر همچنین با اشاره به باورهای مذهبی خود گفت: توسل به اهل‌بیت (ع) از دوران کودکی برای من منبع آرامش و قوت قلب بوده است.

سهرابی حمایت‌های مدیریتی و فراهم بودن امکانات مناسب را از عوامل مهم موفقیت در کشتی دانست و تأکید کرد برنامه‌ریزی برای المپیک و تداوم موفقیت‌های تیم ملی، از اهداف آینده این تیم است.