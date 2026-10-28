دانیال سهرابی با انتقاد از عملکرد داوران، قهرمانی تاریخی تیم ملی کشتی فرنگی و کسب ۱۰ مدال را دستاوردی ارزشمند برای ورزش ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دانیال سهرابی در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار داوران با کشتی‌گیران ایرانی اظهار داشت: رفتار داوران با کشتی‌گیران کشورمان خوب نبود.

وی با اشاره به قهرمانی تاریخی تیم ملی کشتی فرنگی و کسب ۱۰ مدال، این موفقیت را دستاوردی ارزشمند برای کشور دانست و از مردم، مسئولان، کادر فنی و دکتر حسن رنگرز به‌دلیل حمایت‌ها و تلاش‌هایشان قدردانی کرد.

این کشتی‌گیر همچنین با اشاره به باورهای مذهبی خود گفت: توسل به اهل‌بیت (ع) از دوران کودکی برای من منبع آرامش و قوت قلب بوده است.

سهرابی حمایت‌های مدیریتی و فراهم بودن امکانات مناسب را از عوامل مهم موفقیت در کشتی دانست و تأکید کرد برنامه‌ریزی برای المپیک و تداوم موفقیت‌های تیم ملی، از اهداف آینده این تیم است. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کشتی ، کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان؛
علی احمدی وفا طلایی شد
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛
کامبک عالی غلامپور در لحظات پایانی و صعود به فینال
رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
بایرن مونیخ ۶ - ۱ ماگدبورگ/ باواریایی‌ها در آلیانز آرنا جشنواره گل برپا کردند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
گمشده پرسپولیس در خط میانی چه کسی است؟
لیورپول با پیروزی مقابل چلسی راهی دور بعد شد
سیتیزن‌ها به سختی صعود کردند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
مصدومیت بازیکن جوان پرسپولیس جدی نیست/ محمودی به بازی با نساجی می‌رسد
آمادگی اورونوف برای بازی با نساجی
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
آخرین اخبار
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
قهرمانی که محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسد + فیلم
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
گمشده پرسپولیس در خط میانی چه کسی است؟
مصدومیت بازیکن جوان پرسپولیس جدی نیست/ محمودی به بازی با نساجی می‌رسد
آمادگی اورونوف برای بازی با نساجی
لیورپول با پیروزی مقابل چلسی راهی دور بعد شد
سیتیزن‌ها به سختی صعود کردند
بایرن مونیخ ۶ - ۱ ماگدبورگ/ باواریایی‌ها در آلیانز آرنا جشنواره گل برپا کردند
در آسیا به ما ظلم می‌شود/ یکی از شانس‌های اصلی صعود هستیم
تقویت آبی‌ها در نیم‌فصل در دستور کار
هشدار بختیاری‌زاده به مدافعان استقلال؛ هیچ‌کس جایگاه ثابتی در ترکیب ندارد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌ها: شکست مقابل شباب الاهلی را فراموش کنید
نونهالان ایران به جمع ۸ تیم برتر سطح B صعود کردند
مهرگان مازندران و شهرداری ارومیه صدرنشین ماندند
گل گهر ۰ - ۰ آرکاداغ/ کار سخت شاگردان رحمتی برای صعود
ساروی: قهرمانی جهان حاصل تلاش بچه‌ها و حمایت‌های فدراسیون بود + فیلم
اسکو: برای موفقیت دوباره تلاش می‌کنم+فیلم
اسماعیلی: امیدوارم همیشه قهرمان شویم و مردم را شاد کنیم+فیلم
جریمه کادرفنی و مدیران آکادمی پرسپولیس در پی نتایج تیم امید
سهرابی: رفتار داوران با کشتی‌گیران ایرانی خوب نبود +فیلم
غلامرضا فرخی: تا وقتی دبیر را داریم غمی نداریم + فیلم
رنگرز: قهرمانی متعلق به مردم و ماحصل حمایت آنها است/ قیاس فوتبال و کشتی درست نیست + فیلم
مسابقات کوپا دل ری لغو شد
امامی: امیدوارم تیم کشتی آزاد هم مثل فرنگی، قهرمانی را به ایران بیاورد + فیلم
نخستین شهرآورد سرخابی‌های بانوان پایتخت/ پیروزی پرسپولیس مقابل استقلال
رده‌بندی جهانی IFMA؛ چهار موی‌تای‌کار ایرانی در جمع برترین‌ها
درخشش تکواندوکاران ایران در مسابقات آزاد ازبکستان