باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - غلامرضا فرخی فرنگی‌کار وزن ۸۲ کیلوگرم ایران که برای دومین سال متوالی به مدال طلای رقابت‌های جهانی دست یافته بود در بدو ورود به کشورمان گفت: خدا را شکر که شرمنده مردم نشدیم و توانستیم با خوش رنگ‌ترین مدال برگردیم. تشکر میکنم از علیرضا دبیر که با حمایت ها، ایجاد زیرساخت‌ها و پای کار بودن برای کشتی؛ زحمت‌های کادرفنی و حسن رنگرز و دعای خیر مردم که باعث شد قهرمانی تاریخی به دست بیایید.

او درباره اراداتش به اهل بیتش بیان کرد: همه ما از بچگی در مساجد و هیئت‌ها با امام حسین بزرگ شدیم و من سعی می‌کنم در شرایط سخت زندگی‌ام از اهل بیت کمک بگیرم.

فرخی درباره ناداوری‌ها گفت: وقتی یک تیم با اختلاف قهرمان جهان می‌شود یکسری شیطنت‌ها پیش می‌آید که جلوی بیشتر شدن مدال‌ها و یا تغییر رنگ مدال‌ها اتفاق بیفتد ولی ما تا وقتی دبیر را داریم غمی نداریم.