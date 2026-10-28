فرنگی کار طلایی وزن ۸۲ کیلوگرم ایران گفت: وقتی یک تیم با اختلاف  قهرمان جهان می‌شود یکسری شیطنت‌ها پیش می‌آید ولی ما تا وقتی دبیر را داریم غمی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - غلامرضا فرخی فرنگی‌کار وزن ۸۲ کیلوگرم ایران که برای دومین سال متوالی به مدال طلای رقابت‌های جهانی دست یافته بود در بدو ورود به کشورمان گفت: خدا را شکر که شرمنده مردم نشدیم و توانستیم با خوش رنگ‌ترین مدال  برگردیم. تشکر میکنم از علیرضا دبیر که با حمایت ها، ایجاد زیرساخت‌ها و پای کار بودن برای کشتی؛ زحمت‌های کادرفنی و حسن رنگرز و دعای خیر مردم که باعث شد قهرمانی تاریخی به دست بیایید.

او درباره اراداتش به اهل بیتش بیان کرد: همه ما از بچگی در مساجد و هیئت‌ها با امام حسین بزرگ شدیم  و  من سعی می‌کنم در شرایط سخت زندگی‌ام از اهل بیت کمک بگیرم.

فرخی درباره ناداوری‌ها گفت: وقتی یک تیم با اختلاف  قهرمان جهان می‌شود یکسری شیطنت‌ها پیش می‌آید که جلوی بیشتر شدن مدال‌ها و یا تغییر رنگ مدال‌ها اتفاق بیفتد ولی ما تا وقتی دبیر را داریم غمی نداریم.

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برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی ، علیرضا دبیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
درود بر آقای دبیر
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
درود برشرفتون
۰
۰
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