باشگاه خبرنگاران جوان - جواد سالارزهی در نشست مشترک شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی استان گفت: تلاش برای ایجاد ناامنی و شکاف اجتماعی، ضرورت افزایش آمادگی و هماهنگی مجموعه رسانه‌ای استان را دوچندان کرده است.

وی اظهار کرد: در شرایطی که روایت‌های نادرست و اخبار تأییدنشده می‌توانند زمینه‌ساز نگرانی عمومی و تشدید اختلافات اجتماعی شوند، رسانه‌ها باید با تکیه بر اطلاعات معتبر، سرعت در اطلاع‌رسانی و پرهیز از بازنشر مطالب غیرمستند، در آگاه‌سازی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: مقابله با جنگ رسانه‌ای صرفاً به انتشار خبر محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند هماهنگی میان رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، توجه به نیازهای اطلاعاتی مردم و ارائه تصویری دقیق از آن چیزی است که در میدان اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی، تأخیر در اطلاع‌رسانی یا نبود اطلاعات روشن می‌تواند زمینه انتشار روایت‌های ناقص و گمانه‌زنی‌ها را فراهم کند.

سالارزهی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی رسانه‌های استان تصریح کرد: رسانه‌های سیستان و بلوچستان باید ضمن حفظ استقلال حرفه‌ای و پایبندی به اصول اخلاق رسانه‌ای، از ظرفیت‌های مشترک برای انتشار اطلاعات صحیح، پاسخ‌گویی به ابهام‌های عمومی و تقویت اعتماد مردم استفاده کنند. هماهنگی در اطلاع‌رسانی به معنای یکسان‌سازی دیدگاه‌ها نیست، بلکه هدف آن کمک به روشن شدن واقعیت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری فضای مبهم و ملتهب در جامعه است.

مشاور استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان بیان کرد: انعکاس اقدامات عمرانی، خدماتی و اقتصادی دستگاه‌های اجرایی باید با جزئیات روشن، اطلاعات قابل سنجش و توجه به آثار این اقدامات در زندگی مردم همراه باشد تا مخاطبان بتوانند تصویری واقعی از روند پیشرفت استان به دست آورند.

وی ادامه داد: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در این مسیر مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید با اطلاع‌رسانی به‌موقع، پاسخ‌گویی به پرسش‌های رسانه‌ها و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات معتبر، زمینه تولید محتوای دقیق و اثرگذار را فراهم کنند. بازتاب فعالیت‌های انجام‌شده در کنار بیان شفاف مسائل و مطالبات باقی‌مانده، می‌تواند به تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

سالارزهی همچنین بر ضرورت بازتاب وحدت اقوام و مذاهب در پوشش رسانه‌ای مراسم ملی، مذهبی و آیینی تأکید کرد و گفت: همزیستی اقوام و پیروان مذاهب مختلف از واقعیت‌های مهم اجتماعی سیستان و بلوچستان است و رسانه‌ها می‌توانند با روایت درست این ظرفیت، جلوه‌های همدلی و همکاری مردم را برجسته کنند.

وی افزود: پوشش دقیق مناسبت‌های ملی و آیینی، فعالیت‌های مشترک اجتماعی و حضور مردم از اقوام و مذاهب مختلف در رویدادهای عمومی، فرصتی برای معرفی سرمایه اجتماعی استان و تقویت پیوندهای میان مردم فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که در کنار توسعه اقتصادی و خدمات عمومی، در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی نیز اهمیت دارد.

مشاور استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در کنار پرداختن به مسائل و مطالبات مردم، می‌توانند با پرهیز از دامن زدن به اختلافات و توجه به واقعیت‌های اجتماعی، به تقویت گفت‌وگو و همبستگی در استان کمک کنند. شناخت دقیق بافت فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان و توجه به حساسیت‌های محلی نیز از ضرورت‌های فعالیت رسانه‌ای مسئولانه در این منطقه است

منبع: استانداری سیستان و بلوچستان