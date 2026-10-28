باشگاه خبرنگاران جوان - عطالله اکبری در نشست بررسی زیرساخت‌های ارتباطی و برق استان اظهار کرد: در حال حاضر، از مجموع سه هزار و ۴۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ روستا تحت پوشش اینترنت نسل چهارم اپراتورهای ایرانسل و همراه اول قرار دارند.

وی افزود: با توجه به گستردگی جغرافیایی سیستان و بلوچستان و پراکندگی جمعیت روستایی، توسعه پوشش ارتباطی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای ارتباطی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در برنامه عملیاتی امسال، اجرای پروژه‌های ارتباطی در بیش از ۱۳۰ روستا پیش‌بینی شده و برای تحقق این برنامه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

اکبری با اشاره به برنامه اجرای ۱۱۰ سایت ارتباطی در استان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با اجرای این سایت‌ها، پوشش اینترنت روستایی تا پایان سال به حدود ۸۹ درصد می‌رسد و مسیر برای تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار هموارتر می‌شود.

وی تأکید کرد: آنچه در اجرای این طرح‌ها اهمیت دارد، صرفاً نصب و راه‌اندازی سایت نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که مردم روستاها در عمل به اینترنت دسترسی دارند. از این رو، وضعیت پوشش روستاهای هدف باید پس از اجرای پروژه‌ها به‌صورت میدانی بررسی شود تا هیچ نقطه‌ای به دلیل ضعف پوشش از قلم نیفتد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان همچنین به موانع راه‌اندازی برخی سایت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: در تفتان‌شهر، سایت ارتباطی احداث شده و آماده بهره‌برداری است، اما تأمین‌نشدن برق مانع فعال‌شدن آن شده که رفع این مشکل نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسئول است.

اکبری با اشاره به تأثیر سرقت تجهیزات و خرابکاری در شبکه برق بر پایداری خدمات ارتباطی افزود: در برخی مناطق، آسیب به زیرساخت‌های برق موجب از کار افتادن سایت‌های ارتباطی و اختلال در خدمات‌رسانی می‌شود؛ از این رو، حفاظت از تجهیزات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط باید هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده، پوشش کامل اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان تا پایان برنامه هفتم توسعه است؛ هدفی که تحقق آن می‌تواند دسترسی جوامع روستایی به خدمات ارتباطی و ظرفیت‌های فضای دیجیتال را گسترش دهد.

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