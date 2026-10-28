مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مدیران آکادمی و اعضای کادرفنی تیم امید را جریمه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی نتایج ضعیف و نگران‌کننده تیم امید پرسپولیس، با دستور مدیرعامل باشگاه، اعضای کادرفنی این تیم مشمول جریمه ۱۵ درصدی شدند. همچنین مدیر آکادمی و مدیر فنی آکادمی پرسپولیس هم با جریمه ۱۰ درصدی مواجه شدند.

این تصمیم در پی ارزیابی نتایج تیم امید و با هدف رسیدگی به وضعیت فنی این تیم اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، طی روز‌های آینده جلسه‌ای فنی با حضور دکتر پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، مدیران آکادمی و اعضای کادرفنی این مجموعه برگزار خواهد شد.

در این نشست، عملکرد تیم امید و در مجموع آکادمی پرسپولیس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر در شرایط موجود، تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت فنی و عملکردی مجموعه تیم‌ها اتخاذ شود.