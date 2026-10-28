مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مدیران آکادمی و اعضای کادرفنی تیم امید را جریمه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی نتایج ضعیف و نگران‌کننده تیم امید پرسپولیس، با دستور مدیرعامل باشگاه، اعضای کادرفنی این تیم مشمول جریمه ۱۵ درصدی شدند. همچنین مدیر آکادمی و مدیر فنی آکادمی پرسپولیس هم با جریمه ۱۰ درصدی مواجه شدند.

این تصمیم در پی ارزیابی نتایج تیم امید و با هدف رسیدگی به وضعیت فنی این تیم اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، طی روز‌های آینده جلسه‌ای فنی با حضور دکتر پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، مدیران آکادمی و اعضای کادرفنی این مجموعه برگزار خواهد شد.

در این نشست، عملکرد تیم امید و در مجموع آکادمی پرسپولیس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر در شرایط موجود، تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت فنی و عملکردی مجموعه تیم‌ها اتخاذ شود.

برچسب ها: پرسپولیس ، تیم امید پرسپولیس
خبرهای مرتبط
نخستین شهرآورد سرخابی‌های بانوان پایتخت/ پیروزی پرسپولیس مقابل استقلال
جانشین کنعانی زادگان چه کسی است؟
اعلام اسامی داوران بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان - قزاقستان/ قرعه کشی مسابقات برگزار شد
گل‌گهر - آرکاداغ ترکمنستان/ شاگردان رحمتی به دنبال قطع باخت‌های متوالی
پیام یاسر آسانی پس از شکست در مقابل شباب الاهلی 
نخستین شهرآورد سرخابی‌های بانوان پایتخت/ پیروزی پرسپولیس مقابل استقلال
کنعانی‌زادگان تا پایان نیم فصل دور از مسابقات است
زمان دوری خدابنده لو و باکیچ از میادین مشخص شد
ادای احترام ورزشکاران ترکیه به کودکان مدرسه میناب + فیلم
وقتی امیر الگوی هری کین شد/ لطفا به ژنرال گیر ندهید
اعلام اسامی داوران بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر
درخشش تکواندوکاران ایران در مسابقات آزاد ازبکستان
آخرین اخبار
اسکو: برای موفقیت دوباره تلاش می‌کنم+فیلم
اسماعیلی: امیدوارم همیشه قهرمان شویم و مردم را شاد کنیم+فیلم
جریمه کادرفنی و مدیران آکادمی پرسپولیس در پی نتایج تیم امید
سهرابی: رفتار داوران با کشتی‌گیران ایرانی خوب نبود +فیلم
غلامرضا فرخی: تا وقتی دبیر را داریم غمی نداریم + فیلم
رنگرز: قهرمانی متعلق به مردم و ماحصل حمایت آنها است/ قیاس فوتبال و کشتی درست نیست + فیلم
مسابقات کوپا دل ری لغو شد
امامی: امیدوارم تیم کشتی آزاد هم مثل فرنگی، قهرمانی را به ایران بیاورد + فیلم
نخستین شهرآورد سرخابی‌های بانوان پایتخت/ پیروزی پرسپولیس مقابل استقلال
رده‌بندی جهانی IFMA؛ چهار موی‌تای‌کار ایرانی در جمع برترین‌ها
درخشش تکواندوکاران ایران در مسابقات آزاد ازبکستان
علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی شد
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان - قزاقستان/ قرعه کشی مسابقات برگزار شد
ادای احترام ورزشکاران ترکیه به کودکان مدرسه میناب + فیلم
واکنش اتحادیه جهانی کشتی به قهرمانی کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی
نشست مشترک وزارت ورزش و کمیسیون فرهنگی مجلس
برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال جوانان در بخش پسران
جانشین کنعانی زادگان چه کسی است؟
اعلام اسامی داوران بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر
پیام یاسر آسانی پس از شکست در مقابل شباب الاهلی 
وقتی امیر الگوی هری کین شد/ لطفا به ژنرال گیر ندهید
گل‌گهر - آرکاداغ ترکمنستان/ شاگردان رحمتی به دنبال قطع باخت‌های متوالی
زمان دوری خدابنده لو و باکیچ از میادین مشخص شد
کنعانی‌زادگان: قول می‌دهم تا ابتدای نیم فصل دوم به ترکیب پرسپولیس برگردم
کنعانی‌زادگان تا پایان نیم فصل دور از مسابقات است
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید