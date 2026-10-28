باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه به روسیه و اوکراین درباره حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه هشدار داد و گفت آنکارا «حق اقدام حقوقی در قبال این حملات را برای خود محفوظ می‌داند». این موضع‌گیری مستقیم‌ترین مداخله ترکیه در این زمینه تا به امروز به شمار می‌رود.

گولر پس از نشست امنیتی وزیران دفاع و فرماندهان نظامی کشور‌های ساحلی دریای سیاه، شامل ترکیه، رومانی و بلغارستان، گفت کشتی‌های تجاری در حال تردد و فعالیت در دریای سیاه، در جریان این درگیری‌ها تحت تأثیر حملات پهپادی، مین‌های سرگردان و موشک‌ها قرار گرفته‌اند.

او گفت: «ما حملات گسترده به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را با نگرانی دنبال می‌کنیم و از طرفین می‌خواهیم با عقلانیت و بر اساس اصل ایمنی دریانوردی در آب‌های آزاد عمل کنند».

گولر افزود که امروز (چهارشنبه) یک کشتی تجاری دیگر در دریای سیاه هدف حمله سه پهپاد قرار گرفته، اما هنوز مشخص نیست چه کسی به این کشتی کانتینری یونانی که با پرچم لیبریا در منطقه انحصاری اقتصادی بلغارستان در حال حرکت بود، حمله کرده است.

وزیر دفاع ترکیه در ادامه گفت: «ما همچنین تمام حقوق قانونی خود را در قبال حملات به کشتی‌های دارای پرچم ترکیه محفوظ می‌دانیم و تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنیم. هشدار‌های لازم به‌طور مستمر به هر دو طرف منتقل می‌شود تا کشتیرانی تجاری را وارد درگیری خود نکنند».

منبع: رویترز