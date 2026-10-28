باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- کریکالف، یکی از مسؤولان آژانس فضایی روسیه، در بیستمین کنفرانس زیست‌شناسی و پزشکی فضایی اظهار داشت: «پژوهش‌های پزشکی و زیستی که در فضا انجام می‌شوند — نظیر مطالعاتی که روسیه در ماهواره‌های علمی «بیون-ام» (Bion-M) خود اجرا می‌کند یا تحقیقاتی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی صورت می‌گیرد — به تسهیل مأموریت‌های بلندپروازانه آینده به مقصد مریخ کمک خواهند کرد.»

وی افزود: «ما در حال حاضر نه تنها با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در ماهواره‌های علمی، بلکه با مشارکت انسان‌ها در این مطالعات، پژوهش‌های زیستی انجام می‌دهیم. تمامی این اقدامات باید به پیشرفت ما کمک کنند: کاوش در مدارات بالاتر، مطالعه قمر‌های اجرام آسمانی، اعزام مأموریت به سیارک‌ها و سایر سیارات، و در نهایت در بلندمدت، اعزام مأموریت به مریخ.»

روسیه در سال ۲۰۱۳ نخستین ماهواره از سری پیشرفته «بیون-ام» را به فضا پرتاب کرد. این ماهواره به مثابه یک آزمایشگاه مداری عمل می‌کرد و حامل موش‌ها، حلزون‌ها، گیاهان گوناگون و میکروارگانیسم‌هایی برای انجام طیفی از آزمایش‌های علمی بود.

در ماه اوت سال گذشته، دومین ماهواره از این مجموعه پرتاب شد که حامل ۷۵ موش آزمایشگاهی و ۱۵۰۰ مگس سرکه، به همراه گیاهان و میکروارگانیسم‌ها بود تا تأثیرات تابش‌های فضایی مورد مطالعه قرار گیرد. کپسول این ماهواره پس از ۳۰ روز به زمین بازگشت و به دانشمندان روسی امکان داد تا تحلیل وضعیت موجودات زنده و تغییراتی را که در طول پرواز فضایی متحمل شده بودند، آغاز کنند.

منبع: تاس (TASS)