اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیه‌ای هشدار سطح زرد برای رگبار، رعد و برق و وزش باد طی فردا و پس فردا در این استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه است. بر این اساس، آسمانی غالبا قسمتی ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، بعضی نقاط بارندگی (گاهی رگباری و موقتی شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

بارندگی و وزش باد طی فردا و پس فردا (پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ آبان ماه) در بعضی نقاط استان گیلان شدید، موقتی خیلی شدید پیش بینی می‌شود (هشدار سطح زرد هواشناسی). در تعریف رنگ بندی هشدار زرد هواشناسی آمده است: آگاهی و اقدام در صورت نیاز، احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه‌ای وجود دارد.

به تدریج طی شنبه ۹ آبان تا دوشنبه ۱۱ آبان ماه گاهی با جنوبی شدن جریانات سطح زمین، شرایط برای وزش باد جنوبی (به ویژه برای ارتفاعات و دامنه‌ها موقتی شدید) مهیا خواهد بود.

‌شرایط دریای کاسپین هم برای برخی فعالیت‌های دریایی طی پنجشنبه ۷ آبان ماه گاهی نامناسب پیش بینی شده است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، هشدار سطح زرد
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