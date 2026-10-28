اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیه‌ای هشدار سطح نارنجی برای بارندگی، وزش باد، مه آلودگی، رعد و برق و تگرگ طی فردا و پس فردا در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه است. بر این اساس، آسمانی غالبا قسمتی ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، بعضی نقاط بارندگی (گاهی رگباری و موقتی شدید به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

با تقویت سامانه جوی ناپایدار؛ بارندگی و وزش باد (شدید، موقتی خیلی شدید)، مه آلودگی، رعد و برق و تگرگ طی فردا و پس فردا پیش بینی می‌شود (هشدار سطح نارنجی). مطابق این هشدار، اثرات مخاطره آمیزی چون جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، کاهش شعاع دید، صاعقه و احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده پیش بینی شده است.

منطقه اثر فعالیت این سامانه در روز پنجشنبه؛ مناطق غربی گیلان به ویژه آستارا، بندر انزلی، تالش و رضوانشهر و در روز جمعه؛ ارتفاعات و دامنه‌های شرقی استان به ویژه سیاهکل، املش، دیلمان، رودسر، لاهیجان و لنگرود اعلام شده است.

به تدریج طی شنبه ۹ آبان تا دوشنبه ۱۱ آبان ماه گاهی با جنوبی شدن جریانات سطح زمین، شرایط برای وزش باد جنوبی (به ویژه برای ارتفاعات و دامنه‌ها موقتی شدید) مهیا خواهد بود. ‌شرایط دریای کاسپین هم برای برخی فعالیت‌های دریایی طی پنجشنبه ۷ آبان ماه گاهی نامناسب پیش بینی شده است.

تغییرات احتمالی در پیش بینی‌ها به سبب به‌روز‌رسانی در نقشه‌های پیش یابی، در پیش بینی جوی روز‌های آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، هشدار هواشناسی
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