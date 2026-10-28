باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه است. بر این اساس، آسمانی غالبا قسمتی ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، بعضی نقاط بارندگی (گاهی رگباری و موقتی شدید به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

با تقویت سامانه جوی ناپایدار؛ بارندگی و وزش باد (شدید، موقتی خیلی شدید)، مه آلودگی، رعد و برق و تگرگ طی فردا و پس فردا پیش بینی می‌شود (هشدار سطح نارنجی). مطابق این هشدار، اثرات مخاطره آمیزی چون جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، کاهش شعاع دید، صاعقه و احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده پیش بینی شده است.

منطقه اثر فعالیت این سامانه در روز پنجشنبه؛ مناطق غربی گیلان به ویژه آستارا، بندر انزلی، تالش و رضوانشهر و در روز جمعه؛ ارتفاعات و دامنه‌های شرقی استان به ویژه سیاهکل، املش، دیلمان، رودسر، لاهیجان و لنگرود اعلام شده است.

به تدریج طی شنبه ۹ آبان تا دوشنبه ۱۱ آبان ماه گاهی با جنوبی شدن جریانات سطح زمین، شرایط برای وزش باد جنوبی (به ویژه برای ارتفاعات و دامنه‌ها موقتی شدید) مهیا خواهد بود. ‌شرایط دریای کاسپین هم برای برخی فعالیت‌های دریایی طی پنجشنبه ۷ آبان ماه گاهی نامناسب پیش بینی شده است.

تغییرات احتمالی در پیش بینی‌ها به سبب به‌روز‌رسانی در نقشه‌های پیش یابی، در پیش بینی جوی روز‌های آینده اطلاع رسانی خواهد شد.