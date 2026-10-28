کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به روند معاملات امروز بورس تهران اظهار کرد: شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی، معادل ۰.۵۱ درصد، به محدوده ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار واحد رسید. در طول هفته، سایه مسائل سیاسی بر سر بازار سنگینی می‌کرد، اما امروز بازار تا حدودی نفس کشید و شرایط بهتری را شاهد بودیم.

او افزود: پس از اصلاح عمومی بازار طی یک تا دو هفته گذشته، قیمت اکثر سهام شرکت‌های بزرگ و لیدر بازار به محدوده‌های مناسبی رسید و شاهد جمع‌آوری گسترده صف‌های فروش بودیم. در این میان، عوامل بنیادی از جمله شرایط بورس کالا و دلار حواله نیز با بازار همراهی کردند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: گزارش‌های فصلی در برخی صنایع حتی بهتر از انتظارات بود و همین عامل موجب جدایی روند قیمتی سهام از یکدیگر شده و عرضه در سهام دارای صف خرید را کاهش داده است. برآیند وضعیت شرکت‌ها نشان‌دهنده تداوم روند سودسازی است، هرچند ممکن است در بخش تولید و فروش تغییراتی وجود داشته باشد.

وفایی با اشاره به جریان نقدینگی در معاملات امروز گفت: ارزش معاملات خرد به ۳۷.۵ همت رسید و بیش از یک همت پول حقیقی وارد بازار شد. این در حالی است که صندوق‌های سهامی و مختلط با خروج ۱۷۶ میلیارد تومان پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد همراه بودند.

او بیان کرد: معاملات امروز با برتری ۷۱ درصدی نماد‌های سبزپوش به پایان رسید. همچنین ارزش سفارش‌های خرید به ۹.۵ همت در برابر ۴ همت سفارش فروش رسید و سرانه خرید حقیقی‌ها با ثبت رقم ۸۲ میلیون تومان، بالاتر از سرانه فروش ۷۷ میلیون تومانی قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: ارزش صف‌های فروش باقی‌مانده در پایان معاملات به ۲.۷ همت و ارزش صف‌های خرید باقی‌مانده به ۶.۶ همت رسید. همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه با محاسبه نرخ دلار آزاد به ۹۹.۱ میلیارد دلار رسید.