باشگاه خبرنگاران جوان - کالابرگ یکی از روش‌های حمایتی دولت به ویژه اقشار کم برخوردار جامعه است و به خانوار اجازه می‌دهد تا مقدار یا اعتبار مشخصی از کالا‌های اساسی (مانند نان، برنج، روغن و لبنیات) را با قیمت یارانه‌ای یا اعتبار دولتی تهیه کنند. از سوی دیگر میزان اعطای کالابرگ به افراد ارتباط مستقیمی با دهک خانوار دارد. اما با توجه به تکمیل پرسشنامه افزایش اعتبار کالابرگ، به برخی از خانوار‌ها تعلق نگرفته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وخداقوت، لطفا درزمینه کالا برگ خانوارهم رسیدگی و پیگیری شود، برخی از خانوار‌ها پرسشنامه کالا برگ را تکمیل کردند، ولی افزایش اعتبار کالا برگ برای آنها انجام نشده است. لطفا پیگیری کنید.

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