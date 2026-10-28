ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران با قدردانی از تلاش اعضای تیم، کادر فنی و حمایت‌های فدراسیون، تأکید کرد کاهش دغدغه‌های ورزشکاران نقش مهمی در تداوم موفقیت‌ها دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - محمدهادی ساروی، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، با اشاره به قهرمانی تیم ملی در رقابت‌های جهانی اظهار داشت: این موفقیت حاصل تلاش همه بچه‌هاست و امیدوارم بتوانیم نتایج خوب خود را به مردم تقدیم کنیم.

وی با اشاره به برخی اتفاقات داوری در جریان مسابقات گفت: در یکی از کشتی‌ها تمرکز زیادی داشتم، اما قطع و وصل شدن‌های بی‌موقع داور باعث شد حریف فرصت بازیابی توان خود را پیدا کند و در نهایت نتوانم کشتی را با نتیجه دلخواه به پایان برسانم.

ساروی با تمجید از عملکرد ملی‌پوشان افزود: وقتی تیمی با این تعداد مدال و فینالیست به میدان می‌رود، نشان می‌دهد اعضای آن از آمادگی و اعتمادبه‌نفس بالایی برخوردارند. سال گذشته هم قهرمان جهان شدیم و امسال نیز بچه‌ها با باور به توانایی‌های خود برای تکرار این موفقیت تلاش کردند.

وی ادامه داد: حتی کشتی‌گیرانی که موفق به کسب مدال نشدند، شانس رسیدن به سکو را داشتند و نباید تلاش‌های آنها را نادیده گرفت. این نتایج حاصل تمرینات مستمر در اردوهای تیم ملی طی یک سال گذشته است؛ تمریناتی که حتی در شرایط دشوار نیز ادامه پیدا کرد.

عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران با اشاره به نقش فدراسیون در این موفقیت‌ها گفت: زیرساخت‌های مناسبی فراهم شده و کادر فنی خوبی در کنار تیم حضور دارد. امکاناتی که در اختیار کشتی‌گیران قرار گرفته، از سالن بدنسازی تا سایر فضاهای تمرینی و پشتیبانی، به آماده‌سازی بهتر ورزشکاران کمک می‌کند.

ساروی در پایان درباره تأثیر امکانات و حمایت‌های مدیریتی بر عملکرد ورزشکاران خاطرنشان کرد: هرچقدر دغدغه‌های ورزشکاران کمتر شود، آنها با ذهنی آزادتر می‌توانند تمرین کنند و در مسابقات حاضر شوند. شرایط مناسب و حمایت‌هایی که از تیم صورت می‌گیرد، قطعاً در موفقیت‌های کشتی تأثیرگذار است.

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برچسب ها: کشتی ، کشتی فرنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۱:۳۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
همگی تیم باعث افتخار ایران هستید گل کاشتید. کشورهای دیگه آرزوی داشتن حتی یکی از شما را دارن،دمتون گرم....
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