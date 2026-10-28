برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا دست‌کم ۶۴ کشته بر جای گذاشته و عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز گزارش داد نیرو‌های امدادی اسپانیا روز چهارشنبه در حال جست‌و‌جو میان بقایای دو قطار سریع‌السیر بودند که در برخورد آنها دست‌کم ۶۴ نفر کشته شدند. این حادثه دومین سانحه مرگبار ریلی اسپانیا در سال جاری میلادی است.

مسافران تخلیه‌شده از قطار‌ها در جاده‌ای نزدیک محل حادثه حرکت می‌کردند. برخی از آنها خون‌آلود بودند یا زخم‌هایشان پانسمان شده بود و عده‌ای دیگر چمدان‌های خود را حمل می‌کردند. داوطلبان نیز آب اهدایی شهر‌های همجوار را میان مسافران توزیع می‌کردند.

صد‌ها دستگاه آمبولانس، خودرو‌های حمل اجساد و بالگرد در محل حادثه مستقر شده بودند. چند واگن قطار روی بخش مرتفعی از خط آهن قرار داشت و قطعات فلزی پیچ‌خورده، پنل‌های شکسته و بقایای قطار در سراشیبی زیر خط آهن پراکنده بود. دست‌کم سه واگن به پایین سقوط کرده بودند.

یکی از مسافران که همراه چند نفر از همکارانش در واگن انتهایی یکی از قطار‌ها حضور داشت، در گفت‌و‌گو با رادیو کوپه لحظه وقوع حادثه را توصیف کرد و گفت: «صدای مهیبی شنیدیم؛ ضربه‌ای واقعاً عظیم که حدود ۱۰ ثانیه طول کشید، انگار قطار در آستانه خروج از ریل بود. از پنجره سمت راست، قطاری را دیدیم که کاملاً آسیب دیده بود.»

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی فردی مطلع از حادثه، قطار متعلق به شرکت خصوصی «ایریو» به دستور شرکت مدیریت زیرساخت‌های ریلی اسپانیا، آدیف، به دلیل نقص در سامانه علائم در نزدیکی تولدو متوقف شده بود. به گفته این منبع، قطار شرکت رنفه با سرعت زیاد به قطار متوقف‌شده برخورد کرد و چند واگن از هر دو قطار از ریل خارج شدند.

شرکت رنفه در بیانیه‌ای اعلام کرد قطار این شرکت پس از دریافت مجوز برای ادامه مسیر، با قطار ایریو که به دلایل نامشخص متوقف مانده بود، برخورد کرد.

در این بیانیه آمده است: «قطار رنفه طبق دستور به مسیر خود ادامه داد و برخورد رخ داد. توالی دقیق رویدادها، شرایط تردد و جزئیات برخورد باید در جریان تحقیقات مشخص شود.»

منبع: خبرگزاری رویترز

برچسب ها: برخورد قطار ، اسپانیا
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