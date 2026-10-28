باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: هم‌افزایی میان نهادهای سیاست‌گذار، بخش فناوری و نظام تأمین مالی می‌تواند به کاهش اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری و ایجاد بازار برای محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان منجر شود.

نورالله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در این نشست ضمن اظهار کرد: در دوره جدید فعالیت صندوق، بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی مورد توجه قرار گرفته و به تصویب هیئت عامل رسیده است.

وی افزود: در همین راستا، تلاش می‌کنیم نظام تأمین مالی متناسب با نیازهای به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی طراحی و اجرا شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری سه‌جانبه میان نهادهای سیاست‌گذار، بخش فناوری و نظام تأمین مالی تصریح کرد: امیدواریم این هم‌افزایی به دستاوردهای مؤثری در زمینه کاهش اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی مصرف و به‌ویژه کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان منجر شود.

نورالله‌زاده ادامه داد: هدف ما این است که از یک سو تقاضای مؤثر برای فناوری‌های مورد نیاز در حوزه بهینه‌سازی انرژی را تحریک کنیم و از سوی دیگر، زمینه ایجاد و توسعه بازار برای محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی را فراهم آوریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری گفت: تلاش کرده‌ایم ابزارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف این همکاری و استقرار نظام تأمین مالی هدفمند را طراحی کنیم؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی شوند و پس از گذشت یک دوره، بتوان عملکرد و نتایج آن‌ها را به‌صورت دقیق بررسی کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: ضروری است این نظام تأمین مالی بر مبنای اهداف مشخص و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری طراحی شود تا در پایان دوره بتوان گزارش‌های روشنی از نتایج، عملکرد و دستاوردهای آن به مردم و به‌ویژه دولت ارائه کرد.

نورالله‌زاده با اعلام آمادگی صندوق برای مشارکت در اجرای این برنامه بیان کرد: با توجه به اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های اصلی صندوق است، آمادگی داریم هرگونه حمایت و ابزار مالی مورد نیاز را فراهم کنیم و در صورت لزوم، ابزارهای جدیدی متناسب با نیازهای این حوزه طراحی و توسعه دهیم.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی نوین خاطرنشان کرد: در این مسیر باید بتوان از ظرفیت ابزارهایی مانند گواهی‌های سپرده و سایر ابزارهای مالی برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به منابع مالی قابل استفاده بهره گرفت و زمینه به‌کارگیری مؤثر این منابع در بازار بهینه‌سازی انرژی را فراهم کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه، با اشاره به دو ابزار مهم پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه گفت: ظرفیت‌های مرتبط با مشوق‌های مالیاتی و ابزار گواهی صرفه‌جویی انرژی از جمله محورهای مهم این همکاری هستند که می‌توانند نقش مؤثری در توسعه فناوری ایفا کنند.

وی افزود: مشوق‌های مالیاتی در حوزه تحقیق و توسعه می‌توانند ریسک‌های پژوهشی و فناورانه را کاهش دهند و ابزار گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز می‌تواند به کاهش ریسک‌های اجرایی کمک کند.

نورالله‌زاده ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از این دو ابزار و همکاری سه نهاد حاضر در این تفاهم‌نامه، مسیر توسعه و گسترش فناوری‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی هموارتر شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اهداف این برنامه گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان بازیگران اصلی و تحول‌آفرین در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی هستند و امیدواریم با همکاری نهادهای مسئول و فراهم کردن ابزارهای مالی مورد نیاز، بتوانیم زمینه فعالیت مؤثرتر این شرکت‌ها و توسعه فناوری‌های مرتبط را فراهم کنیم.