رسانه خبری دیلی ایسلامیست در پستی صفحه ایکس خود به تشریح سابقه گادی آیزنکوت، پرداخت، موضوعی که واکنش کاربران را در پی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه خبری دیلی ایسلامیست در پستی صفحه ایکس خود به تشریح سابقه نظامی و برخی عقاید سیاسی گادی آیزنکوت،‌یکی از رقبای انتخاباتی نتانیاهو پرداخت،‌ موضوعی که واکنش کاربران را در پی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه خبری دیلی ایسلامیست در پستی صفحه ایکس خود به تشریح سابقه نظامی و برخی عقاید سیاسی گادی آیزنکوت،‌یکی از رقبای انتخاباتی نتانیاهو پرداخت،‌ موضوعی که واکنش کاربران را در پی داشت.