رسانه خبری دیلی ایسلامیست در پستی صفحه ایکس خود به تشریح سابقه گادی آیزنکوت، پرداخت، موضوعی که واکنش کاربران را در پی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه خبری دیلی ایسلامیست در پستی صفحه ایکس خود به تشریح سابقه نظامی و برخی عقاید سیاسی گادی آیزنکوت،یکی از رقبای انتخاباتی نتانیاهو پرداخت، موضوعی که واکنش کاربران را در پی داشت.
یک رسانه ترکیهای به نام دیلی ایسلامیست که اخبار سیاسی، مذهبی و بینالمللی را با رویکرد اسلامگرایانه را پوشش می دهد در پستی در ایکس به معرفی گادی آیزنکوت یکی از رقبای اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل پرداخته و نوشت:« او در سال ۲۰۱۸، زمانی که ۲۰۰ غیرنظامی در غزه قتلعام شدند، رئیس ستاد کل ارتش بود. او در ۸ ماه نخستِ نسلکشی در غزه، به عنوان وزیر در کابینه نتانیاهو حضور داشت. پسرش که سرباز بود، سال گذشته در غزه کشته شد. مخالف تشکیل کشور فلسطین است. از شهرکسازیهای غیرقانونی در کرانه باختری حمایت میکند. طراح «دکترین ضاحیه» است؛ راهبردی که شامل هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی میشود.»
کاربران در پاسخ به این پست نوشتند حتی در صورت پیروزی آیزنکوت و شکست و برکناری نتانیاهو تغییری در رویکرد وحشیانه و ظالمانه رزیم اسرائیل ایجاد نخواهد شد چرا که این رژیم از اساس بر پایه اشغالگری و جنایت بنا شده است.در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این باره آمده است:
یکی میره، یکی بدتر از خودش میاد؛ همشون سر و ته یه کرباسن.
یک قاتل میرود؛ قاتل دیگری به کارش ادامه میدهد.
این انتخابات بین ابولهب و ابوجهل است! 😡
انگار داری میگی یه بیدینِ بیخدا میره و یه بیدینِ بیخدای دیگه جاش میاد، هان؟
خلاصه اینکه همهشان سگهای یککرباساند و هیچ فرقی با هم ندارند؛ آنقدر شبیه هماند که با آمدنِ جدیدی، اصلاً دلت برای قبلی تنگ نمیشود. ۹۹.۹ درصدشان یکجور ذهنیت کثیف و پلید دارند.
همان آش و همان کاسه است، فقط ظاهرش را عوض کردهاند؛ میشود گفت همان ماجرای همیشگی است.
این هم همان لجن است، فقط با رنگی متفاوت.
یک مصیبت میرود و مصیبتی بدتر از راه میرسد؛ در اسرائیل همیشه همینطور بوده است.
باز هم همان داستان همیشگی!
یک مصیبت میرود و مصیبتی بدتر از راه میرسد؛ در اسرائیل همیشه همینطور بوده است.
منبع: فارس