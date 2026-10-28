باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که تاریخ مذاکرات سه‌جانبه میان مسکو، کی‌یف و واشنگتن درباره جنگ اوکراین به‌زودی اعلام خواهد شد.

او در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری «وستی» نتوانست تأیید کند که این نشست که قرار است در ابوظبی برگزار شود، دقیقا برای روز ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) برنامه‌ریزی شده است.

اوشاکوف همچنین گفت ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی خود با الکساندر اشتوب، نخست‌وزیر فنلاند و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ درباره حضور کشور‌های اروپای غربی در این نشست گفت‌و‌گو نکرده است.

امکان دیدار سه‌جانبه بین هیئت‌های اوکراین، روسیه و آمریکا اخیرا در دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با «استیو ویتکاف» فرستاده کاخ سفید مطرح شد و پوتین نیز با آن موافقت کرد. در آن زمان، اوشاکوف گفته بود که احتمالا این دیدار در تاریخ ۱۰ نوامبر برگزار خواهد شد.

در ادامه، دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان گفت نشست احتمالاً ۴ نوامبر برگزار می‌شود؛ اما مقام‌های اوکراینی تأکید کردند که این تاریخ هنوز تأیید نشده و منتظر تأیید هیئت آمریکایی هستند.

گفته شده این نشست قرار است در سطح هیئت‌های فنی برگزار شود و موضوع آن تضمین‌های امنیتی، مسائل سرزمینی و مشارکت احتمالی اروپا در روند صلح خواهد بود.

کمیسیون اروپا گفته انتظار دارد در گفت‌و‌گو‌های سطح بالای آینده با هیئتی مشترک از نمایندگان کمیسیون و شورای اروپا حضور داشته باشد، اما هنوز حضور آنها در نشست ابوظبی قطعی نیست.

اوشاکوف قبلاً هشدار داده بود که نباید انتظار نتایج بزرگ از نخستین نشست داشت.

منبع: بریکینگ نیوز