باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم روسیه اعلام کرد این شرکت قصد دارد شمار نیرو‌های خود در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در ماه نوامبر به ۲۰۰ نفر افزایش دهد.

وی گفت شمار کارکنان روس‌اتم در اوج درگیری نظامی از ۷۰۰ نفر به ۲۰ نفر کاهش یافت، اما نیرو‌های این شرکت حتی در دشوارترین روز‌ها نیز محل نیروگاه را ترک نکردند.

به گفته لیخاچف، در حال حاضر حدود ۱۲۵ نیروی ساختمانی در محل حضور دارند و حدود ۴۰ نفر دیگر نیز به گروه مسئول فعالیت‌های اولیه اضافه می‌شوند. روس‌اتم قصد دارد شمار نیرو‌های ساختمانی خود را ماه آینده به ۲۰۰ نفر برساند.

مدیرعامل روس‌اتم با اشاره به احتمال تشدید شرایط نظامی گفت این شرکت برای چنین وضعیتی آماده می‌شود، اما در حال حاضر فعالیت‌های خود را بر اساس سناریویی خوش‌بینانه پیش می‌برد.

منبع: خبرگزاری تاس