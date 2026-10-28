باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - ریحانه خیری متخصص سم‌شناسی و کارشناس دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: استفاده نا درست از مواد شیمیایی و شوینده‌ها در محیط منزل یا سایر مکان‌ها خطر‌های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت؛ در هنگام تمیز کردن خانه افراد به خصوص زنان خانه‌دار باید مراقب مسمومیت با فرآورده‌های شوینده و بهداشتی باشند.

به گفته وی، در هنگام استفاده از فرآورده‌های بهداشتی و به خصوص شوینده‌ها برچسب راهنمایشان را مطالعه کنید و‌ از قرار دادن مواد شوینده و ضدعفونی کننده در کمد‌های زیر ظرف‌شویی به دلیل کنجکاوی کودکان خودداری کنید.

خیری تصریح کرد: محصولات شیمیایی و شوینده حتما در ظرف‌های خودشان نگهداری شوند و این فرآورده‌ها در بطری‌های آب نگهداری نشوند تا کودکان یا سالمندان به اشتباه از این مواد مصرف نکنند.

وی بیان کرد: در هنگام استفاده از سفیدکننده و جرم گیر‌ها به خصوص در سرویس‌های بهداشتی درب و پنجره‌ها را باز کرده تا مواد سمی در محیط باقی نماند.

خیری تصریح کرد: در هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای تمیز کردن سطوح از دستکش، کفش لبه دار و ماسک استفاده شود.