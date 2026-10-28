کارشناس دفتر نظارت فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: برای تمیز کردن سطوح از دستکش، کفش لبه‌دار و ماسک استفاده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - ریحانه خیری متخصص سم‌شناسی و کارشناس دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: استفاده نا درست از مواد شیمیایی و شوینده‌ها در محیط منزل یا سایر مکان‌ها خطر‌های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت؛ در هنگام تمیز کردن خانه افراد به خصوص زنان خانه‌دار باید مراقب مسمومیت با فرآورده‌های شوینده و بهداشتی باشند.

به گفته وی، در هنگام استفاده از فرآورده‌های بهداشتی و به خصوص شوینده‌ها برچسب راهنمایشان را مطالعه کنید و‌ از قرار دادن مواد شوینده و ضدعفونی کننده در کمد‌های زیر ظرف‌شویی به دلیل کنجکاوی کودکان خودداری کنید.

خیری تصریح کرد: محصولات شیمیایی و شوینده حتما در ظرف‌های خودشان نگهداری شوند و این فرآورده‌ها در بطری‌های آب نگهداری نشوند تا کودکان یا سالمندان به اشتباه از این مواد مصرف نکنند. 

وی بیان کرد: در هنگام استفاده از سفیدکننده و جرم گیر‌ها به خصوص در سرویس‌های بهداشتی درب و پنجره‌ها را باز کرده تا مواد سمی در محیط باقی نماند. 

خیری تصریح کرد: در هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای تمیز کردن سطوح از دستکش، کفش لبه دار و ماسک استفاده شود.

برچسب ها: مسمومیت ، مسمومیت غذا
خبرهای مرتبط
قرص برنج را در منزل نگهداری نکنید
تمیزکاری مداوم به اندازه یک فرد سیگاری به ریه آسیب می‌زند + فیلم
هشدار درباره ترکیب خطرناک جوهر نمک و وایتکس در خانه‌تکانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اسنادی از پنتاگون درباره بقایای موجودات فرازمینی در «حادثه رازول» سال ۱۹۴۷
ورود وزارت بهداشت به پرونده وعده‌های میلیاردی قبولی پزشکی
نکته‌ای طلایی برای داشتن بدنی پر انرژی + فیلم
ثبت‌نام بیش از ۳۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
آنفلوآنزا و کرونا، بالاتر از آستانه هشدار بالا
وزیر علوم: آموزش زبان فارسی، زمینه‌ساز صلح و همزیستی میان ملت‌هاست
آیا افت بازار هوش مصنوعی می‌تواند جایگاه دلار را متزلزل کند؟
معاونت علمی آماده تدوین بسته اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های خلاق است
هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم در کنسروهای آلوده
امکان تحصیل مجازی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور فراهم شد
آخرین اخبار
ضرورت استفاده از دستکش و ماسک در هنگام استفاده از ضدعفونی سطوح
روز دانش‌آموز، نماد استکبارستیزی ملت ایران
مشارکت پژوهشگاه ارتباطات در تدوین استانداردهای جهانی هوش مصنوعی
تولید آسفالت نسل جدید با مقاومت ۵ برابری در کشور
روس‌کاسموس: آزمایش‌های زیستی در فضا به آماده‌سازی برای مأموریت‌های مریخ کمک می‌کنند
گوگل Genie 4 را راه‌اندازی کرد
اسنادی از پنتاگون درباره بقایای موجودات فرازمینی در «حادثه رازول» سال ۱۹۴۷
مواد موجود در گوجه فرنگی و زیتون به مبارزه با سرطان کمک می‌کند
افزایش وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی
ورود وزارت بهداشت به پرونده وعده‌های میلیاردی قبولی پزشکی
معاونت علمی آماده تدوین بسته اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های خلاق است
صرفه جویی ارزی بیش از ۱۴۰۰۰ دلاری با طراحی نرم افزار تشخیص پارگی رگ شکم
نکته‌ای طلایی برای داشتن بدنی پر انرژی + فیلم
اوپن‌ای‌آی قصد دارد تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل را بخرد
آیا افت بازار هوش مصنوعی می‌تواند جایگاه دلار را متزلزل کند؟
امکان تحصیل مجازی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور فراهم شد
نقش دانشگاهیان در آسیب‌شناسی مسئولیت اجتماعی با نقش ترویجی و تقویت‌کنندگی علمی
آنفلوآنزا و کرونا، بالاتر از آستانه هشدار بالا
هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم در کنسروهای آلوده
ثبت‌نام بیش از ۳۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
وزیر علوم: آموزش زبان فارسی، زمینه‌ساز صلح و همزیستی میان ملت‌هاست
هشت محور راهبردی معاونت علمی برای تحقق خیزش علمی
توسعه فناوری بومی چاپ سه‌بعدی ساختمان با هدف کاهش زمان و هزینه ساخت‌وساز
کمبودی در سبد واکسیناسیون کشور وجود ندارد