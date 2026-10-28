نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن پیگیری مطالبات حوزه سلامت استان، از وعده این وزارتخانه برای تکمیل و تجهیز کامل بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی هرمزگان و افزایش سهمیه پزشکی بومی به ۷۰ درصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه جراره در ادامه پیگیری‌های خود برای حل مسائل استانی، با دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این نشست، مسائل و مطالبات مهم حوزه سلامت استان را با هدف ارتقای زیرساخت‌های درمانی و تقویت دسترسی شهروندان به خدمات پزشکی مطرح کرد.

یکی از محورهای اصلی این دیدار، تعیین تکلیف و تسریع در روند ساخت بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی هرمزگان بود؛ پروژه‌ای حیاتی که تکمیل آن نقش مؤثری در افزایش ظرفیت بستری، کاهش فشار بر مراکز درمانی موجود و ارتقای سطح خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در استان خواهد داشت. این موضوع پیش‌تر نیز از سوی جراره در شورای اداری استان مطرح شده بود و در این دیدار، وزیر بهداشت وعده داد که این بیمارستان تکمیل و به‌صورت کامل تجهیز شود.

افزایش سهمیه پذیرش دانشجوی پزشکی از میان داوطلبان بومی هرمزگان، از دیگر محورهای کلیدی مطرح‌شده در این نشست بود. جراره با تأکید بر ضرورت تقویت کادر درمان متناسب با نیازهای اقلیمی و جمعیتی استان، افزایش سهمیه پزشکی بومی به ۷۰ درصد را مطالبه کرد. توجه به این مهم می‌تواند زمینه تربیت و ماندگاری بیشتر نیروهای متخصص را فراهم کرده و در بلندمدت به کاهش کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی، به‌ویژه در مناطق کمتربرخوردار استان، کمک شایانی کند.

پیگیری هم‌زمانِ تکمیل زیرساخت‌های عمرانیِ درمان و تقویت مسیر تربیت پزشکان بومی، گامی مهم در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی هرمزگان و ارتقای شاخص‌های سلامت در این استان محسوب می‌شود.

منبع:روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی

 

 

برچسب ها: جراره ، هرمزگان ، نماینده مردم ، مجلس شورای اسلامی
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