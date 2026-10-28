باشگاه خبرنگاران جوان - چهره‌های مشهور به پشتوانه اعتماد عمومی و دسترسی به شبکه‌ای گسترده از افراد، می‌توانند به اهرمی برای عملیات اطلاعاتی تبدیل شوند؛ جایی که شهرت، به‌جای سرمایه اجتماعی، پوششی برای نفوذ، جمع‌آوری اطلاعات و جهت‌دهی به افکار عمومی می‌شود. شهرت در دنیای امروز تنها به معنای شناخته‌شدن نیست؛ شهرت، سرمایه‌ای برای جلب اعتماد، گشودن درهای ارتباطی و اثرگذاری بر تصمیم دیگران است. چهره‌های ورزشی، هنری، رسانه‌ای و حتی افراد شناخته‌شده در حوزه‌های علمی و اقتصادی، به دلیل برخورداری از شبکه گسترده ارتباطات، ممکن است مورد توجه بازیگران مختلف قرار بگیرند. این توجه به‌خودی‌خود نشانه تهدید نیست؛ اما همین اعتبار اجتماعی، اگر هدفمند و بدون راستی‌آزمایی به کار گرفته شود، می‌تواند در خدمت فریب، جمع‌آوری اطلاعات یا عملیات نفوذ قرار گیرد.

وقتی اعتبار اجتماعی به مسیر دسترسی تبدیل می‌شود در برخی شیوه‌های مهندسی اجتماعی، مهاجم به‌جای آنکه مستقیماً سراغ اطلاعات حساس برود، ابتدا به دنبال ایجاد رابطه‌ای قابل‌اعتماد است. در این الگو، اعتبار اجتماعی یک فرد می‌تواند ارتباط با اشخاص یا مجموعه‌هایی را آسان‌تر کند که در شرایط عادی، دسترسی به آن‌ها دشوار است. تصور کنید یک چهره شناخته‌شده برای همکاری در یک پروژه علمی، اقتصادی یا خیریه دعوت می‌شود. برگزارکنندگان از ارتباطات حرفه‌ای او استقبال می‌کنند و از او می‌خواهند متخصصان، مدیران یا افراد بانفوذ دیگری را به مجموعه معرفی کند. ممکن است این همکاری کاملاً قانونی و حرفه‌ای باشد؛ اما اگر هویت واقعی سفارش‌دهندگان، هدف پروژه یا حدود استفاده از اطلاعات روشن نباشد، زمینه‌ای برای سوءاستفاده نیز شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً آن نیست که یک فرد مشهور چه چیزی را تبلیغ می‌کند؛ پرسش مهم‌تر این است که اعتبار او چه درهایی را باز می‌کند، چه کسانی از این ارتباط سود می‌برند و اطلاعاتی که در جریان همکاری به دست می‌آید، چگونه استفاده خواهد شد.

از اعتمادسازی تا جمع‌آوری اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی برای شناخت افراد و محیط‌های هدف، همیشه به روش‌های مستقیم متکی نیستند. ارتباطات اجتماعی، شبکه‌های حرفه‌ای و اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی نیز می‌توانند در شناخت روابط، علایق و موقعیت افراد مؤثر باشند. مرکز ضدجاسوسی و امنیت آژانس دفاعی آمریکا در هشدارهای عمومی خود درباره تهدیدهای اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی، به شیوه‌هایی مانند ایجاد ارتباط حرفه‌ای، تعریف و تمجید، پنهان‌کردن هویت واقعی و تلاش برای استخراج تدریجی اطلاعات اشاره کرده است. در این چارچوب، یک چهره مشهور ممکن است بدون آنکه از هدف نهایی یک ارتباط آگاه باشد، به واسطه‌ای برای معرفی افراد دیگر تبدیل شود. فردی که به او اعتماد دارد، ممکن است درخواست ملاقات را بپذیرد؛ متخصصی که از طریق او معرفی شده، ممکن است اطلاعاتی درباره فعالیت حرفه‌ای خود ارائه دهد و ارتباطی که ابتدا در چارچوب یک همکاری عادی شکل گرفته، به‌تدریج دامنه گسترده‌تری پیدا کند. البته هر معرفی، دعوت یا همکاری بین‌المللی به معنای عملیات اطلاعاتی نیست. آنچه اهمیت دارد، مجموعه نشانه‌هاست: پنهان‌بودن هویت واقعی طرف ارتباط، ابهام در هدف همکاری، درخواست اطلاعات خارج از موضوع توافق‌شده و تلاش برای عبور از ضوابط حفاظتی.

چرا چهره‌های مشهور می‌توانند هدف جذابی باشند؟ اعتبار عمومی، شبکه ارتباطات و امکان اثرگذاری بر مخاطبان، سه ویژگی‌ای هستند که می‌توانند توجه بازیگران فرصت‌طلب را جلب کنند. یک فرد شناخته‌شده ممکن است به افراد و محیط‌هایی دسترسی داشته باشد که ارتباط مستقیم با آن‌ها آسان نیست. همچنین، معرفی یک مجموعه از سوی او می‌تواند احتمال اعتماد اولیه را افزایش دهد؛ حتی اگر خود او بررسی مستقلی درباره همه ابعاد آن مجموعه انجام نداده باشد. این موضوع را باید از یک مسئله مهم دیگر جدا کرد: گاهی فرد مشهور اصلاً در یک ارتباط واقعی حضور ندارد و نام، تصویر یا صدای او بدون اجازه‌اش به کار گرفته می‌شود. در این حالت، مهاجم تلاش می‌کند اعتبار فرد را جعل کند تا پیشنهاد، درخواست اطلاعات یا دعوت به یک ارتباط را معتبر جلوه دهد. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا درباره تأییدیه‌های جعلی افراد مشهور هشدار داده و توضیح داده است که تصاویر، صداها و ویدئوهای دست‌کاری‌شده می‌توانند برای معتبر جلوه‌دادن تبلیغات و فرصت‌های مالی ساختگی به کار روند. این نمونه‌ها سازوکار مشترکی را آشکار می‌کنند: استفاده از اعتماد مخاطب به یک چهره شناخته‌شده برای کاهش تردید و هدایت رفتار او.

هوش مصنوعی؛ جعل شهرت بدون حضور صاحب آن پیشرفت ابزارهای هوش مصنوعی، امکان بازسازی صدا، تولید تصویر و ساخت ویدئوهای واقع‌نما را گسترش داده است. در نتیجه، دیگر حضور واقعی یک چهره مشهور برای بهره‌برداری از اعتبار او ضروری نیست. ممکن است ویدئویی منتشر شود که در آن فردی شناخته‌شده ظاهراً از یک طرح حمایت می‌کند، یا پیامی با صدایی شبیه او مخاطب را به برقراری ارتباط با یک حساب کاربری خاص دعوت کند. در چنین وضعیتی، حتی دنبال‌کنندگان قدیمی یک فرد نیز ممکن است در تشخیص اصالت محتوا دچار تردید شوند. اگر این جعل با یک مجموعه ظاهراً معتبر، حساب‌های کاربری هماهنگ یا پیام‌هایی با مضمون تخصصی همراه شود، تشخیص هدف واقعی ارتباط دشوارتر خواهد شد. با این حال، باید میان جعل هویت برای کلاهبرداری و عملیات اطلاعاتی تمایز گذاشت. هر محتوای جعلی با هدف جاسوسی ساخته نمی‌شود؛ اما ابزارهایی که اعتماد را جعل می‌کنند، می‌توانند در سناریوهای مختلف فریب و جمع‌آوری اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرند.

مهدی افراشته، پژوهشگر روان‌شناسی شناختی و تحلیل‌گر رفتاری، در بررسی روان‌شناختی این موقعیت‌ها، انتقال اعتماد از یک فرد به موضوعی را که او معرفی می‌کند، یکی از نکات مهم می‌داند. مخاطب ممکن است به دلیل شناخت قبلی از یک چهره مشهور، پیشنهاد او را معتبرتر ارزیابی کند؛ درحالی‌که اعتبار اجتماعی فرد، به‌تنهایی درباره صحت اطلاعات، نیت طرف مقابل یا امنیت یک همکاری چیزی را ثابت نمی‌کند. از منظر مهندسی اجتماعی، همین اعتماد اولیه می‌تواند نقطه آغاز یک ارتباط باشد؛ ارتباطی که در ادامه، بسته به هدف و رفتار طرف مقابل، ممکن است به درخواست‌های بیشتری منجر شود. بنابراین، شناخت سازوکار اعتماد به معنای بدگمانی به افراد مشهور نیست، بلکه به معنای تفکیک اعتبار شخص از اعتبار ادعاها و مجموعه‌هایی است که به او نسبت داده می‌شوند.

مراحل پیشروی تله؛ از اعتمادسازی تا نفوذ ۱. شناسایی نقطه نفوذ: شناخت جایگاه اجتماعی، علایق و شبکه ارتباطات چهره مشهور. ۲. اعتمادسازی: برقراری ارتباط از طریق دعوت‌های جذاب، همکاری‌های فرهنگی یا پیشنهادهای حرفه‌ای. ۳. کاهش حساسیت: گسترش رابطه و کشاندن گفت‌وگوها به موضوعاتی فراتر از همکاری اولیه. ۴. جمع‌آوری اطلاعات: کنار هم قرار دادن جزئیات پراکنده درباره افراد، ارتباطات و برنامه‌ها. ۵. بهره‌برداری از شهرت: استفاده از اعتبار و دسترسی چهره مشهور برای جلب اعتماد دیگران، تسهیل ارتباطات یا دستیابی به اطلاعات.

فایروال ذهن را روشن نگه داریم برای کاهش احتمال سوءاستفاده از اعتبار اجتماعی، چند اصل باید جدی گرفته شود: معرفی معتبر را جایگزین راستی‌آزمایی نکنیم؛ اگر فرد شناخته‌شده‌ای مجموعه‌ای را معرفی می‌کند، هویت گردانندگان، سابقه فعالیت و مجوزهای مرتبط باید از منابع مستقل بررسی شود. هدف ارتباط را بشناسیم؛ پیش از پذیرش همکاری، باید مشخص باشد طرف مقابل چه کسی است، پروژه چه هدفی دارد و چه اطلاعاتی قرار است دریافت یا منتشر شود. اطلاعات خارج از ضرورت را ارائه نکنیم؛ شهرت، تخصص یا رابطه دوستانه نباید موجب شود اطلاعات غیرعمومی، جزئیات سازمانی یا اطلاعات دیگران بدون مجوز در اختیار طرف مقابل قرار گیرد. اصالت پیام را از مسیر مستقل بررسی کنیم؛ تماس با حساب رسمی یا شماره‌ای که از منبع معتبر به دست آمده، می‌تواند به تشخیص جعل هویت کمک کند؛ به‌ویژه زمانی که پیام یا ویدئویی غیرمنتظره منتشر شده است. به درخواست‌های مبهم و خارج از چارچوب حساس باشیم؛ تغییر ناگهانی موضوع همکاری، اصرار بر محرمانه‌ماندن ارتباط بدون توجیه روشن، درخواست اطلاعات نامرتبط یا تلاش برای دورزدن مقررات، نیازمند بررسی بیشتر است. چهره‌های شناخته‌شده نیز از اعتبار خود حفاظت کنند؛ پیش از معرفی افراد یا مجموعه‌ها، باید درباره ماهیت همکاری و حدود مسؤولیت خود اطمینان حاصل کنند. در محیط‌های سازمانی نیز هیچ معرفی شخصی نباید جایگزین ضوابط احراز هویت و دسترسی شود.