پاییز برای بچه‌ها یعنی شروع مدرسه و بازی در فضاهای بسته و برای پدر و مادرها به معنی بازگشت فصل سرفه، تب و آبریزش بینی است. در این روزها، شاید پرتکرارترین دغدغه هر مادری این باشد که آیا حال بچه‌ام آن‌قدر بد شده که او را به دکتر ببرم یا چند روزی در خانه بماند خوب می‌شود؟ واقعیت این است که بدن بچه‌ها بیشتر وقت‌ها با کمی استراحت و سوپ و مایعات گرم از پس ویروس‌ها برمی‌آید، اما همیشه مرز باریکی بین یک سرماخوردگی ساده که خودش خوب می‌شود و نشانه‌ای که نباید از کنارش گذشت می باشد. سایت avancecare در مطلبی به بیان این موضوع پرداخته و علائم خطرناک و بی خطر را بیان کرده است.

چه زمان نیازی به دکتر نیست؟

اگر فرزندتان کمی آبریزش بینی دارد، گه گاه سرفه می‌کند، گلویش کمی می‌سوزد یا تب پایینی دارد که گاه می‌آید و می‌رود، معمولا نیاز به نگرانی فوری نیست. در این وضعیت بهترین کار رساندن مایعات کافی، استراحت، غذای مقوی و محیطی آرام است.

یک نکته طلایی که پزشکان همیشه روی آن تاکید دارند رفتار و حال عمومی کودک است. عدد روی تب‌سنج همه‌چیز نیست، بچه‌ای که تب دارد ولی هنوز دوست دارد حرف بزند، نقاشی بکشد یا حتی با وجود بی‌حالی مایعات می‌خورد و وقتی تبش پایین می‌آید جان می‌گیرد، وضعیتش نسبت به بچه‌ای که یک‌گوشه افتاده، سخت چشم باز می‌کند و رمقی برای حرکت ندارد، بسیار مطمئن‌تر است.

زنگ خطرهایی که مراجعه به دکتر را واجب می‌کنند

نیازی نیست صبر کنید تا کار به جاهای باریک بکشد. هر زمان که دیدید بیماری روند عادی ندارد یا خواب و خوراک بچه کاملا مختل شده، باید آماده رفتن شوید. چنانچه فرزندتان علائم زیر را دارد برای مراجعه به دکتر تعلل نکنید:

تب‌هایی که شوخی‌بردار نیستند: اگر نوزادتان زیر سه ماه سن دارد و دماسنج عدد ۳۸ درجه یا بالاتر را نشان داد، معطل نکنید. چنین تبی که مدام بالای ۴۰ درجه می‌رود یا در کودکان زیر دو سال بیش از ۲۴ ساعت و در بچه‌های بزرگ‌تر بیشتر از سه روز طول می کشد ، نیاز به بررسی دقیق دارد. حتی اگر تب پایین آمد ولی کودک همچنان حالش ناخوش و غیرعادی بود، باید به پزشک اطلاع داد.

تغییر در ریتم نفس کشیدن: سرفه در پاییز طبیعی است، اما اگر کودک به‌طور محسوسی تندتند نفس می‌کشد، سینه‌اش خس‌خس می‌کند، سرفه‌هایش روزبه‌روز خشن‌تر می‌شود یا هنگام نفس کشیدن صدا می‌دهد، وقت مشورت با پزشک است به‌خصوص در کودکانی که سابقه آسم یا حساسیت ریوی دارند.

وقتی بدن کودک کم‌آب می‌شود: تب، اسهال یا استفراغ می‌توانند آب بدن بچه را به‌سرعت خالی کنند. اگر ادرار کودک خیلی کم یا تیره شده، نوزاد پوشک کمتری خیس می‌کند، دهان و لب‌هایش به خشکی افتاده و اصلا میلی به نوشیدن آب ندارد، این یک نشانه جدی از کم‌آبی است.

بهبودی موقتی و بازگشت دوباره علائم: بسیاری از خانواده ها با این حالت مواجه شده‌اند که بچه دو روز خوب می‌شود و ناگهان تب و سرفه‌اش با شدت بیشتری برمی‌گردد. این برگشت دوباره علائم، اغلب نشانه‌ای از یک عارضه جدید است و باید توسط پزشک معاینه شود.

درد گوش، سینوس‌ها و تفاوت سرماخوردگی با آنفولانزا

گاهی یک سرماخوردگی ساده تبدیل به عفونت گوش یا سینوزیت می‌شود. اگر کودک از گوش‌درد شکایت دارد، از گوشش ترشحی خارج می‌شود، صورت یا پیشانی‌اش درد می‌کند، یا گلودردش آن‌قدر شدید است که قورت دادن آب دهان برایش عذاب‌آور شده، نباید منتظر ماند.

از طرف دیگر، آنفولانزا معمولا مثل صاعقه می‌آید برخلاف سرماخوردگی که آرام‌آرام شروع می‌شود، آنفولانزا ناگهانی با تب بالا، لرز شدید، درد عضلانی، سردرد و خستگی خردکننده همراه است. در کودکان زیر ۵ سال و بچه‌هایی با بیماری‌های زمینه‌ای، اگر مشکوک به آنفولانزا شدید، تماس زودهنگام با پزشک بسیار سرنوشت‌ساز است چون داروهای ضدویروسی فقط در ساعات اولیه بهترین اثر را دارند.

چه زمان‌هایی باید بلافاصله با اورژانس تماس گرفت؟

بعضی نشانه‌ها نیازی به نوبت گرفتن و صبر کردن پشت خط مطب ندارند و باید فورا کودک را به نزدیک‌ترین اورژانس رساند این علائم عبارتند از:

وقتی با هر نفس، پوست بین دنده‌ها یا زیر قفسه سینه کودک به داخل فرومی‌رود.

لب‌ها، دهان یا صورت کودک رنگ کبود یا خاکستری به خود گرفته باشد.

کودک دچار درد شدید در قفسه سینه، تشنج یا غش شده باشد.

بچه به سختی بیدار می‌شود، به صدا زدن شما پاسخی نمی‌دهد و حالت گیجی شدید دارد.

فایده داشتن یک پزشک ثابت برای فرزند

داشتن دکتری که کودک شما را از نوزادی یا از سال‌های قبل می‌شناسد، یک نعمت است. این پزشک با سابقه بیماری‌های فرزندتان مانند؛ حساسیت‌ها، آسم یا آلرژی‌های دارویی آشنا میباشد و می‌داند کدام علائم برای او عادی و کدام غیرعادی است، در صورت نیاز سریع آزمایش‌های اختصاصی مثل آنفولانزا یا کووید می‌نویسد و برنامه واکسیناسیون او را هم زیر نظر دارد.

وسایل ضروری برای جعبه امداد پاییزی

برای اینکه وسط شب دستپاچه نشوید، از همین امروز این چند قلم را دم‌دست بگذارید:

تب‌سنج دیجیتالی سالم

داروی تب‌بر یا مسکن مناسب سن کودک

دستمال، قطره دی بی سالین یا اسپری شستشوی بینی

شماره مستقیم مطب پزشک اطفال

بررسی و تزریق به موقع واکسن آنفولانزا در آغاز فصل سرد

به صدای حس ششم خود گوش بدهید

هیچ آزمایشی، هیچ متنی و حتی هیچ پزشکی فرزند شما را بهتر از خودتان نمی‌شناسد. اگر حس درونی‌تان می‌گوید چیزی درست نیست، حتی اگر علامت عجیب و غریبی نمی‌بینید، دست نگه ندارید و مشورت بگیرید. خیلی از تماس‌های پزشکی نه برای نسخه گرفتن، بلکه برای همین است که یک فرد متخصص خیال یک مادر یا پدر نگران را راحت کند و بگوید: خیالتان راحت، اوضاع تحت کنترل است. پس به حس ششم خودتان توجه ویژه داشته باشید.

منبع: ایرنا