باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت راهبردی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال تعیین نرخ چهارم بنزین و برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی انرژی گفت: دولت مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و ما نیز با توجه به نظرات مردم، بررسی‌های لازم را دنبال کرده‌ایم. جلسات متعددی برگزار شده و مدل‌های ترکیبی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: دولت اجرای چند مدل ترکیبی را آغاز کرده و نتایج اولیه نشان می‌دهد این مدل‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند. در ادامه نیز با تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای اقدامات بدون وارد کردن شوک به مردم، اجرای طرح‌ها به‌صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفت.

سقاب اصفهانی تصریح کرد: بخشی از اقدامات در سطح ملی اجرا شد و در بخشی دیگر، اجرای طرح‌ها از تعدادی استان آغاز شد. اکنون نیز وارد مرحله دوم شده‌ایم و اجرای طرح‌ها به گروه دیگری از استان‌ها گسترش یافته است. گزارش‌های دریافتی تاکنون از صرفه‌جویی قابل‌توجه در جریان اجرای این طرح‌ها حکایت دارد.

وی با تأکید بر اینکه در اجرای طرح‌ها، ابهامات و نواقصی نیز وجود دارد، گفت: این موارد به‌تدریج شناسایی می‌شوند و برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. هماهنگی و همگرایی خوبی میان دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است و سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت نفت و دستگاه‌های متولی در وزارت کشور، تحت نظر رئیس‌جمهور و با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، در چارچوبی مشخص و گام‌به‌گام پیش می‌روند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت راهبردی خاطرنشان کرد: طبیعی است که در مسیر اجرا، برخی اشکالات شناسایی شود و اصلاحاتی صورت بگیرد، اما آنچه اهمیت دارد، استمرار اجرای برنامه‌ها و رفع نواقص است.

وی درباره طرح موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین نیز تأکید کرد: چنین موضوعی در برنامه دولت مطرح نیست و نگاه دولت نیز بر این اساس قرار ندارد. البته سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از جنبه‌های مختلف، به‌ویژه از نظر فنی، درباره این موضوع توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد.

سقاب اصفهانی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای وعده‌های دولت گفت: دولت بر همان وعده‌ای که به مردم داده است، پایبند خواهد بود و اقدامات را متناسب با شرایط و محدودیت‌های موجود، مرحله‌به‌مرحله پیش خواهد برد.

شناسایی و رفع اشکالات طرح‌های مدیریت مصرف

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم اجرای طرح‌ها کمتر از یک هفته است که آغاز شده، اظهار کرد: کوتاه بودن این بازه زمانی، امکان ارزیابی کامل و ارائه گزارش جامع از نتایج را محدود می‌کند. با این حال، گزارش‌هایی دریافت شده و برخی نقدها نیز مطرح شده است که در حال بررسی و اعمال اصلاحات لازم هستیم.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت راهبردی افزود: در برخی موارد، لازم است حجم سوخت‌گیری‌های قبلی مردم در محاسبات لحاظ و اصلاحاتی در روند اجرا انجام شود. به همین دلیل، مقرر شده است سخنگوی مربوطه گزارش کامل و منسجمی از جزئیات اجرای طرح‌ها به مردم ارائه کند تا اطلاعات به‌صورت یکپارچه و با ادبیاتی روشن منتقل شود.

وی ادامه داد: دولت در اجرای این برنامه‌ها هماهنگی کاملی دارد و طرح‌ها مطابق وعده داده‌شده در حال اجرا هستند. در مجموع، نتایج اولیه اجرای مدل‌های ترکیبی مثبت بوده است، هرچند ابهامات موجود را می‌شناسیم و برای رفع آنها تلاش می‌کنیم.

سقاب اصفهانی با اشاره به پیگیری مستقیم روند اجرای طرح‌ها گفت: من و همکارانم شخصاً به جایگاه‌های سوخت مراجعه می‌کنیم و از نزدیک در جریان روند سوخت‌گیری و مسائل موجود قرار داریم. مشکلات را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم برای جلوگیری از بروز اشکالات، تمهیدات لازم را در نظر بگیریم.

وی تأکید کرد: چارچوب اجرای طرح‌ها در روزهای آینده به‌تدریج ارتقا پیدا می‌کند و انتظار داریم روند اجرا نسبت به وضعیت فعلی بهبود یابد. مسئله ناترازی انرژی، مسئله‌ای ریشه‌دار و مربوط به سال‌های گذشته است که در شرایط ناشی از اقدامات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، ابعاد آن عمیق‌تر شده است؛ با این حال، تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های کشور، این مسئله را مدیریت کنیم.

سقاب اصفهانی با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده در حوزه توسعه خدمات دانش‌بنیان انرژی اظهار کرد: در جلسه ابتدایی با حضور دکتر افشین در معاونت علمی، چارچوب همکاری‌ها تعیین و نمایندگانی برای پیگیری موضوع مشخص شدند. پس از مذاکرات مفصل، همکاران دو معاونت در این مدت چارچوب جدیدی را برای تدوین تفاهم‌نامه‌ای عملیاتی و اجرایی آماده کردند.

وی افزود: به نظر من، اگر بتوانیم این چارچوب را به مرحله اجرا برسانیم، در ماه آینده اتفاق بسیار بزرگی در عرصه انرژی و دانش‌بنیان کشور رقم خواهد خورد؛ چراکه یکی از حوزه‌های بسیار محرک برای توسعه خدمات دانش‌بنیان در دنیا، حوزه انرژی است.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته اقدامات ویژه‌ای در حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور انجام نشده است، تصریح کرد: همین موضوع می‌تواند به فرصتی برای رشد اقتصادی سریع در این بخش تبدیل شود. در واقع، تهدیدی که امروز با آن مواجه هستیم، می‌تواند زمینه‌ساز رشد قابل‌توجه اقتصادی باشد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت راهبردی با اشاره به تداوم فعالیت‌های کشور در شرایط کنونی گفت: این اقدامات پیامی نیز برای دشمنان ایران دارد؛ اینکه کشور در چرخه فعالیت‌ها و ترتیبات کاری خود مستقر است و وظایفش را تا جایی که در توان دارد، به بهترین شکل انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: کشور در تأمین غذای مردم و انجام امور جاری متوقف نشده است، بلکه در حال توسعه خدمات و حل مسائل ریشه‌ای است؛ خدماتی که می‌تواند در سطحی بالا و هم‌تراز با استانداردهای جهانی ارائه شود.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه فشارهای دشمن نتوانسته از اراده مردم و مسئولان برای پیشرفت کشور بکاهد، اظهار کرد: اتفاقات جنگ باعث شد همه ما بیش از گذشته به ظرفیت‌های شگفت‌انگیز انرژی و ثروت بی‌نظیری که در اختیار کشور قرار دارد، پی ببریم؛ ظرفیتی که می‌تواند قواعد و معادلات دنیا را تغییر دهد.

وی با اشاره به اهمیت منابع انرژی کشور افزود: برای درک بهتر این ظرفیت، کافی است برخی توافق‌ها و محاسبات مربوط به قدرت‌های بزرگ را با میزان مصرف سوخت کشور مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد چه سرمایه بزرگی در اختیار داریم و ضرورت دارد با مدیریت صحیح و بهینه مصرف، از این سرمایه به بهترین شکل استفاده کنیم.