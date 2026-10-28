دادستان تهران، بر اهمیت مستند سازی جنایات جنگی دشمنان با جمع آوری مدارک و شواهد و ثبت دقیق خسارت‌های وارده به کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، در جلسه نظارت قضایی بر نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های دولت جنایتکار آمریکا و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونی در دو جنگ تحمیلی اخیر که با حضور معاونان قضایی دادستان، قضات پرونده‌ها، ضابطان قضایی و نمایندگان وزارت دفاع و ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، اظهار داشت: ما در این جنگ قطعاً پیروز خواهیم شد و دشمنان باید خسارت پرداخت کنند، چرا که شروع کننده جنگ بودند و باید تاوان عمل خود را پرداخت کنند و این موضوع دستور مؤکد امام و قائد شهید امت (اعلی الله مقامه الشریف) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مطالبه جدی ملت مقاوم، همیشه در صحنه و مبعوث شده‌ی ایران اسلامی است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه، قائد شهید امت، در جلسه‌ای با مقامات دستگاه قضایی فرمودند که "یقه‌ی اینها را بگیرید، حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد".

وی ادامه داد: در همین راستا بحث پرونده‌های جنگ تحمیلی دوم و سوم، به منظور پیگیری جنایات جنگی دشمن و خسارات وارده به میهن، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات متعدد در دادستانی کل کشور، رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای تهران آغاز شد و در موارد متعددی با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست، در چرخه دادرسی در دادگاه قرار گرفت و رسانه‌ای هم شد.

صالحی به ضابطان قضایی حاضر در جلسه تأکید کرد: ضمن تسریع در پاسخگویی کامل به استعلامات قضایی، با جمع آوری و ارائه ادله و مستندات محکم و قابل استناد در محاکم داخلی و بین المللی، به تصمیم‌گیری قضایی صحیح، دقیق و سریع درخصوص پرونده‌های مورد نظر کمک کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: دادستان تهران ، جنایت جنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
جوک نگید
شما زورتون به هموطن خودتون میرسه و سریع اعدامش میکنید.
پس جوک نگید لطفا
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