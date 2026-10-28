معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی این سازمان در پی پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار نارنجی هواشناسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی، با اشاره به صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت این سامانه از روز پنجشنبه ۷ آبان آغاز می‌شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. رگبار‌های شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

وی افزود: روز پنجشنبه استان‌های اردبیل، غرب گیلان، شرق لرستان، ایلام و کرمانشاه تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند. روز جمعه نیز دامنه فعالیت سامانه به شمال قزوین، ارتفاعات شرق گیلان، شمال البرز، شرق هرمزگان و استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌های شرقی و غربی گسترش می‌یابد. روز شنبه نیز استان‌های لرستان، ایلام و شمال خوزستان با مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه مواجه خواهند بود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر آمادگی نیرو‌های عملیاتی، از هم‌وطنان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد هم‌وطنان از حضور در مناطق مستعد سیلاب و انجام فعالیت‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند و هشدار‌های رسمی هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی را مدنظر قرار دهند.

کبادی بیان داشت: هموطنان در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

منبع: امدادونجات

برچسب ها: امداد و نجات ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
بررسی مدیریت امدادی در شرایط اضطراری + فیلم
هشدار نارنجی هواشناسی در هرمزگان؛ احتمال رگبار، تندباد و سیلاب
رگبار رعدوبرق و باران در شهر‌های شمالی / بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور مواصلاتی منتهی به تهران
نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد
آزادی ۱۴۸۵ زندانی غیرعمد در سال‌جاری بدون حتی یک ریال
آخرین اخبار
آزادی ۱۴۸۵ زندانی غیرعمد در سال‌جاری بدون حتی یک ریال
نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور مواصلاتی منتهی به تهران
آماده‌باش تیم‌های امداد و نجات در پی هشدار هواشناسی
ضرورت مستندسازی جنایات جنگی برای پیگیری قضایی
کاهش ۱۶ درصدی جان‌باختگان تصادفات تهران
هشدار پلیس درباره ترکیبات روان‌گردان در برخی قرص‌های لاغری و عوارض مصرف گل
خانواده شهدا و ایثارگران در خیمه‌گاه جهاد علمی در خط مقدم نبرد حضور دارند
جزئیات پرداخت معوقات مابه‌التفاوت اردیبهشت ۱۴۰۵ مستمری‌بگیران
مسمومیت با قارچ‌ها و گیاهان سمی به دلیل ناآگاهی افراد اتفاق می‌افتد