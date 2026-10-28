باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی، با اشاره به صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت این سامانه از روز پنجشنبه ۷ آبان آغاز می‌شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. رگبار‌های شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

وی افزود: روز پنجشنبه استان‌های اردبیل، غرب گیلان، شرق لرستان، ایلام و کرمانشاه تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند. روز جمعه نیز دامنه فعالیت سامانه به شمال قزوین، ارتفاعات شرق گیلان، شمال البرز، شرق هرمزگان و استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌های شرقی و غربی گسترش می‌یابد. روز شنبه نیز استان‌های لرستان، ایلام و شمال خوزستان با مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه مواجه خواهند بود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر آمادگی نیرو‌های عملیاتی، از هم‌وطنان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد هم‌وطنان از حضور در مناطق مستعد سیلاب و انجام فعالیت‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند و هشدار‌های رسمی هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی را مدنظر قرار دهند.

کبادی بیان داشت: هموطنان در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

منبع: امدادونجات