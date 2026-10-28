باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود برای کاهش مصرف انرژی اظهار کرد: این حوزه بسیار بکر است و حتی راهکارهای ساده‌ای نیز می‌تواند به کاهش مصرف انرژی منجر شود. برای مثال، در فصل تابستان و در موضوع استفاده از کولرها، گاهی نصب یک سایبان نیز می‌تواند مصرف انرژی را کاهش دهد؛ بنابراین، راهکارهای کاهش مصرف انرژی از روش‌های ساده آغاز می‌شود و تا استفاده از فناوری‌های پیشرفته ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: با توجه به گستردگی وظایف سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این سازمان از منظر کلان به موضوع نگاه می‌کند و برای آن تفاوتی ندارد که کاهش مصرف انرژی با چه روشی محقق شود؛ هر روشی که بتواند مصرف انرژی را کاهش دهد، می‌تواند در برنامه‌های این سازمان قرار بگیرد.

افشین ادامه داد: ما در معاونت علمی، بخش مربوط به فناوری را که می‌تواند به تحقق اهداف سازمان کمک کند، بر عهده گرفته‌ایم. بر همین اساس، آمادگی داریم امکانات معاونت علمی را در کنار ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی قرار دهیم تا بتوانیم زمینه اجرای طرح‌های مؤثر را فراهم کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از نتایج این همکاری، ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان است، تصریح کرد: یکی از وظایف معاونت علمی این است که ایده را به ثروت، فناوری را به نوآوری و نوآوری را به قابلیت تبدیل کند. در این مسیر، باید بازاری مناسب ایجاد شود تا پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند ایده‌های خود را به محصولات و راهکارهای اقتصادی تبدیل کنند.

وی با اشاره به ضرورت کاهش مصرف انرژی در سطح کلان کشور گفت: یکی از معضلات کشور، مصرف انرژی است. هر اندازه هم که تولید انرژی را افزایش دهیم، اگر مصرف را به‌درستی مدیریت نکنیم، ناچار خواهیم بود به‌طور مستمر تولید را افزایش دهیم، در حالی که نمی‌توانیم به میزان مورد نیاز و متناسب با شرایط، از منافع این تولید بهره‌مند شویم.

افشین خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه از یک سو به ایجاد و تحریک بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه تحقق یکی از برنامه‌های کلان دولت را فراهم می‌سازد. کاهش مصرف انرژی همواره از موضوعاتی بوده که آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسات هیئت دولت بر آن تأکید داشته‌اند و ما تلاش می‌کنیم بخش فناورانه این برنامه را با استفاده از ظرفیت معاونت علمی، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش ببریم.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تشریح زمینه‌های مختلف حمایت از طرح‌های فناورانه در حوزه انرژی اظهار کرد: یکی از بخش‌های این برنامه، حمایت از محصولاتی است که امکان کاهش مصرف انرژی در آن‌ها وجود دارد. برای مثال، اگر فرد یا شرکتی محصولی تولید می‌کند و بتواند با ارائه یک طرح، مصرف انرژی آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، می‌تواند از حمایت‌های در نظر گرفته‌شده بهره‌مند شود.

وی افزود: این حمایت‌ها صرفاً به محصولات جدید دانش‌بنیان محدود نمی‌شود؛ حتی محصولاتی که از گذشته در کشور تولید می‌شده‌اند، اگر بتوانند با استفاده از روش‌های فناورانه بهینه‌سازی شوند و مصرف انرژی آن‌ها کاهش یابد، مشمول این برنامه خواهند بود.

افشین ادامه داد: استفاده از فناوری‌های جدید، هوشمندسازی و هوش مصنوعی برای کاهش مصرف انرژی در تجهیزات و دستگاه‌ها نیز از جمله زمینه‌هایی است که می‌توانیم از آن حمایت کنیم.

وی با اشاره به امکان کاهش اتلاف انرژی در محیط‌های مختلف گفت: بخش دیگری از این برنامه به راهکارهایی مربوط می‌شود که از هدررفت انرژی در ساختمان‌ها و محیط‌های مختلف جلوگیری می‌کنند. این هدف ممکن است از طریق تغییر مواد و مصالح، استفاده از شیشه و پنجره‌های مناسب‌تر یا اصلاح بخش‌های مختلف ساختمان محقق شود. در واقع، هر راهکاری که بتواند سازوکار مصرف انرژی را بهبود دهد و اتلاف آن را کاهش دهد، می‌تواند در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور تصریح کرد: ایجاد ساختارهای هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی نیز از دیگر محورهای این برنامه است. این ساختارها می‌توانند به‌گونه‌ای طراحی شوند که مصرف انرژی را کنترل و کاهش دهند؛ بنابراین، طیف متنوعی از راهکارهای فناورانه در این همکاری قابل بررسی و حمایت است.

افشین با تأکید بر اینکه تفاهم‌نامه امضاشده نقطه آغاز همکاری است، گفت: این تفاهم‌نامه ابتدای کار محسوب می‌شود و لازم است در سه، چهار یا شش ماه آینده، گزارش عملکرد و نتایج آن بررسی شود. همچنین ممکن است در ادامه مسیر، بخش‌های دیگری از ظرفیت‌های موجود شناسایی شود که در حال حاضر به آن‌ها توجه نشده است.

وی افزود: ممکن است فعالان این حوزه پیشنهاد دهند که با ایجاد تسهیلات یا انجام برخی اقدامات تسهیلگرانه، زمینه اجرای طرح‌های بیشتری فراهم شود. از این رو، این توافق را باید شروعی برای همکاری گسترده‌تر دانست و در ادامه می‌توان با شناسایی نیازها و ظرفیت‌های جدید، دامنه آن را توسعه داد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حمایت از کاهش مصرف انرژی به امضای تفاهم‌نامه محدود نیست، اظهار کرد: حتی پیش از امضای این تفاهم‌نامه نیز آمادگی داشتیم هرگونه هماهنگی لازم برای کاهش مصرف انرژی را انجام دهیم. هدف از این توافق آن است که به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اطمینان دهیم در صورت ورود به این حوزه‌ها، حمایت دستگاه‌های مسئول را در کنار خود خواهند داشت.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی با مدیریت آقای نورالله‌زاده، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این مسیر از طرح‌های واجد شرایط حمایت خواهند کرد. امیدواریم با این همکاری، اتفاق بزرگی در زمینه کاهش مصرف انرژی رقم بخورد.

افشین با بیان اینکه دامنه این همکاری به یک نوع انرژی محدود نیست، گفت: طرح‌هایی که به کاهش مصرف نفت و بنزین منجر شوند، همچنین راهکارهایی که امکان تولید یا بهینه‌سازی انرژی‌های پاک را فراهم کنند، می‌توانند در چارچوب این برنامه مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: این حمایت‌ها شامل افرادی و مجموعه‌هایی نیز می‌شود که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند و مدل‌های مالی جدیدی برای ترغیب مردم و کسب‌وکارها به کاهش مصرف انرژی ارائه می‌دهند.

معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: برای مثال، ممکن است یک سازوکار مالی خلاقانه طراحی شود که بر اساس آن، کاهش مصرف انرژی برای افراد از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد. در چنین شرایطی، یک فرد می‌تواند حتی با انجام اقداماتی ساده در خانه خود، مصرف انرژی را کاهش دهد و از منافع اقتصادی حاصل از این صرفه‌جویی بهره‌مند شود. بنابراین، علاوه بر راهکارهای فنی و فناورانه، مدل‌های مالی و اقتصادی مشوق کاهش مصرف نیز در این برنامه جایگاه دارند.

وی تأکید کرد: باید این موضوع را جامع و کامل ببینیم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق هدف اصلی، یعنی کاهش مصرف انرژی، استفاده کنیم.

درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز

افشین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش ظرفیت تولید گاز کشور در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: متأسفانه در پی این حملات، تولید گاز کشور با کاهش مواجه شده است و اگر بخواهیم خوش‌بینانه برآورد کنیم، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از تولید گاز کشور کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرد سال از مردم و همه مصرف‌کنندگان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و افزود: از این تریبون از مردم و همه افرادی که صدای ما را می‌شنوند، درخواست می‌کنم به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل سرد سال، در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا همه مردم کشور بتوانند از این انرژی استفاده کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در حال حاضر جای نگرانی خاصی وجود ندارد، اما اگر هر فرد حتی مقدار کمی در مصرف خود صرفه‌جویی کند، مجموع این اقدامات می‌تواند به کاهش قابل توجه مصرف منجر شود و به مدیریت بهتر منابع گاز کشور کمک کند.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن اجرای برخی طرح‌های فناورانه گفت: راهکارهای خلاقانه و فناورانه ممکن است برای دستیابی به نتیجه به زمان بیشتری نیاز داشته باشند و نمی‌توان انتظار داشت همه این طرح‌ها بلافاصله برای زمستان پیش رو نتیجه‌بخش باشند. برخی از این پروژه‌ها یک‌ساله، دوساله یا سه‌ساله هستند؛ با این حال، آغاز آن‌ها ضروری است و با همراهی همه بخش‌ها می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

افشین تأکید کرد: معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی متعهد هستند از پروژه‌های فناورانه‌ای که به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کنند، حمایت کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج واقعی طرح‌ها گفت: در اجرای این برنامه باید نگاه کلان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را در نظر داشته باشیم. از منظر فناوری ممکن است اقدامات مختلفی انجام شود، اما در نهایت باید نتیجه این اقدامات در قالب کاهش مصرف انرژی و بهبود شاخص‌های مربوط به آن قابل مشاهده باشد تا بتوان از منافع آن استفاده کرد.

وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری باید توجه داشته باشند که هنگام ارزیابی طرح‌ها، صرفاً جزئیات فنی و اقداماتی که انجام شده است، ملاک نیست؛ بلکه مهم آن است که این اقدامات در عمل چه میزان به کاهش مصرف انرژی منجر شده‌اند.

افشین با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق در این زمینه اظهار کرد: صنایع خلاق نیز می‌توانند در کنار فناوری، به فرهنگ‌سازی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای کاهش مصرف انرژی کمک کنند. بنابراین، طرح‌های مختلف باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که در نهایت، کاهش مصرف انرژی به‌عنوان نتیجه اصلی آن‌ها قابل اندازه‌گیری باشد.

وی در پایان با قدردانی از اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، برای پیگیری و فراهم کردن زمینه امضای تفاهم‌نامه گفت: تلاش ما این است که تفاهم‌نامه‌ها صرفاً روی کاغذ باقی نمانند، بلکه اجرایی باشند و خروجی مشخص داشته باشند. همچنین باید بتوانیم گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد و نتایج آن‌ها ارائه کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از نورالله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، قدردانی کرد و گفت: منابع صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در قالب یک خط ویژه برای موضوع انرژی در نظر گرفته شده است؛ چراکه کاهش مصرف انرژی یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم و شخص آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، به شمار می‌رود.