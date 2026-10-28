وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ فرد و یک نهاد را در ارتباط با کره شمالی تحریم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی در ارتباط با کره شمالی اعمال کرد که ۱۰ فرد و یک نهاد را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وب‌سایت این وزارتخانه، نهاد تحریم‌شده «مرکز نخست توسعه مالی و فنی» نام دارد و شش نفر از افراد هدف این تحریم‌ها با این مرکز مرتبط هستند. دو نفر از افراد تحریم‌شده تبعه روسیه هستند و به نظر می‌رسد بقیه اهل کره شمالی باشند.

این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شوند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات با کره شمالی تلاش کرده، اما پیونگ‌یانگ علاقه چندانی به دیپلماسی با هدف مهار برنامه هسته‌ای خود نشان نداده است. ترامپ اوایل ماه جاری میلادی نیز احتمال برگزاری دیداری مهم با کیم جونگ اون در چین طی ماه آینده را کم‌اهمیت جلوه داد.

ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مجموعه‌ای بی‌سابقه از دیدار‌ها و نشست‌ها با رهبر کره شمالی برگزار کرد و به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد که با رهبر این کشور دیدار کرده است. با این حال، تلاش‌های دیپلماتیک به دلیل اختلاف بر سر درخواست واشنگتن برای کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای از سوی پیونگ‌یانگ به شکست انجامید.

ترامپ از آن زمان بار‌ها از کره شمالی به‌عنوان یک «قدرت هسته‌ای» یاد کرده است؛ با این حال، دولت او همچنان خواستار خلع سلاح هسته‌ای این کشور است و کره شمالی را رسماً به‌عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت نشناخته است.

منبع: خبرگزاری رویترز

برچسب ها: خزانه داری آمریکا ، تحریم کره شمالی
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