معاون اول رئیس‌جمهور گفت: محاصره دریایی دشمن اگر چه یک تهدید است، اما همین تهدید، فرصت بی نظیر و جدیدی برای توسعه گذرگاه‌های مرزی و تکمیل کریدور‌های حمل‌ونقل کشور فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، در جلسه ستاد ملی گذر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل و تکمیل کریدور‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

وی افزود: از ابتدای دولت، اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شد و این روند با شتاب پیش رفت، اما در ادامه مسئله محاصره دریایی از سوی دشمن پیش آمد که البته این محاصره، فرصت جدیدی برای کشور به‌منظور توسعه سایر گذرگاه‌ها و پایانه‌های مرزی ایجاد کرد.

ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل منطقه را دارد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشبرد دیپلماسی منطقه‌ای برای توسعه مسیر‌های حمل‌ونقل کالا گفت:ما معتقدیم کشور ظرفیت کافی برای تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل منطقه را دارد.

عارف ادامه داد: با تکمیل این مسیرها، قادر خواهیم بود کشور‌های محصور در خشکی در منطقه اوراسیا یا شرق کشور را به آب‌های آزاد متصل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های جایگزین حمل کالا افزود: در حال حاضر، هدف کشور افزایش ظرفیت بنادر شمالی و مرز‌های زمینی شرقی و غربی است؛ بنابراین لازم است مصوبات ستاد ملی گذر با جدیت پیگیری شود تا هرچه سریع‌تر ظرفیت بنادر افزایش یابد و نگرانی درباره انتقال کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور نداشته باشیم.

افزایش چندصد درصدی واردات ریلی با وجود محاصره دریایی

در ادامه این جلسه، گزارشی از وضعیت تجارت کشور در شش‌ماهه نخست امسال ارائه شد.

بر اساس این گزارش، با وجود محاصره دریایی، واردات کشور از مرز‌های دریایی شمال، از مرز‌های جاده‌ای ومرز‌های ریلی افزایش چندین برابری یافته است. همچنین در این مدت، صادرات از مرز‌های دریایی شمال، مرز‌های جاده‌ای و از مسیر‌های ریلی رشد بسیار زیادی داشته است.

این آمار در جلسه ستاد ملی گذر به‌عنوان بخشی از گزارش عملکرد مسیر‌های تجاری و حمل‌ونقل کشور ارائه شد.

تصویب حکمرانی داده‌محور برای رصد آنلاین تردد کامیون‌ها

در این جلسه، گزارشی از اجرای «داشبورد جدید مدیریت ستاد گذر» برای رصد آنلاین تردد کامیون‌ها از مرز‌های کشور به تفکیک هر مرز ارائه شد. همچنین پیشنهاد «الزام دستگاه‌های مستقر در مبادی ورودی و خروجی مرز‌ها به همکاری با ستاد ملی گذر برای پیاده‌سازی حکمرانی داده‌محور» به تصویب رسید.

هدف این مصوبه، فراهم کردن امکان رصد آنلاین شاخص‌های مورد نیاز برای پایش وضعیت لجستیک بین‌المللی کشور و بهبود مدیریت جریان حمل‌ونقل در مرزهاست.

مرز محل گذر است، نه توقف؛ تصویب سامانه هوشمند نوبت‌دهی کامیون‌ها

در ادامه، پیشنهاد استقرار و راه‌اندازی سامانه مدیریت تردد و نوبت‌دهی ناوگان جاده‌ای در پایانه‌های مرزی تصویب شد.

هوشمندسازی حمل‌ونقل جاده‌ای، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و مصرف سوخت در مرزها، افزایش رضایت رانندگان، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی، فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی سفر، جلوگیری از ازدحام در نقطه صفر مرزی و تنظیم ظرفیت پذیرش ناوگان از اهداف این مصوبه اعلام شد.

در این جلسه بر ضرورت تسهیل عبور و مرور در پایانه‌ها با این رویکرد که «مرز محل گذر است، نه توقف» تأکید شد.

ایجاد مسیر سبز گمرکی برای دارو و تجهیزات پزشکی

یکی دیگر از مصوبات مهم جلسه ستاد ملی گذر، اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل حمل‌ونقل اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بود.

بر اساس این مصوبه، مسیر سبز گمرکی در همه مبادی مرزی کشور ایجاد می‌شود تا واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت قرار گیرد و مدت ترخیص این کالا‌ها کاهش یابد.

افزایش ظرفیت پایانه مرزی نوردوز و فعالیت شبانه‌روزی دستگاه‌های مرتبط

در این جلسه همچنین افزایش ظرفیت عملکرد پایانه مرزی نوردوز به تصویب رسید.

با توجه به اهمیت این پایانه به‌عنوان دروازه ورود به اوراسیا و امکان دسترسی به قفقاز شمالی، دریای سیاه و اروپای شرقی، مقرر شد اقدامات لازم در داخل و خارج از مرز برای اصلاح فرآیند‌های گمرکی و مرزی و رفع مشکلات و گلوگاه‌های موجود انجام شود.

هدف از این تصمیم، دستیابی به حداکثر ظرفیت پذیرش کامیون‌ها از هر دو طرف مرز است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور

برچسب ها: گذرگاه مرزی ، معاون اول رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
عارف: قهرمانی کشتی فرنگی ایران، جلوه‌ای از خودباوری نسل جوان است
عارف: دشمن با جنگ اقتصادی سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار داده است
عارف: باید ظرف دو سال به جایگاه اول منطقه در فناوری‌های نوظهور برسیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعطای عطیه فرمانده معظم کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء
اقدام وزارت صمت برای تقسیم کالاها به سه گروه باعث تورم شدید می‌شود
توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران
عراقچی: نشست تهران فرصت مغتنم پیشبرد گفت‌و‌گو بود
خودروسازها به‌دلیل نداشتن یک قطعه نباید قیمت سال جدید را از خریدار بگیرند
پزشکیان: پیگیر تحقق دستور رهبر انقلاب برای عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» هستیم
کمالوندی: پروتکل ساخت راکتورهای کوچک با روسیه در حال نهایی‌شدن است
عراقچی: ماجراجویی نظامی در خلیج فارس امنیت انرژی جهان را تهدید می‌کند
رهبر انقلاب: تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم‌عهدیم
صفرنژاد: هیچ توافقی بدون تأمین حقوق ایران در تنگه هرمز پایدار نخواهد بود
آخرین اخبار
عارف: محاصره دریایی دشمن فرصتی برای توسعه گذرگاه‌های مرزی و کریدور‌های کشور شد
رهبر انقلاب: تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم‌عهدیم
تأکید وزیر امور خارجه بر رفع موانع توسعه همکاری‌های ایران و یونان
کمالوندی: پروتکل ساخت راکتورهای کوچک با روسیه در حال نهایی‌شدن است
سفارت ایران در کویت اتهام دست داشتن تبعه ایرانی در طرح ترور را قاطعانه رد کرد
توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران
پزشکیان: پیگیر تحقق دستور رهبر انقلاب برای عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» هستیم
اعطای عطیه فرمانده معظم کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء
عراقچی: ماجراجویی نظامی در خلیج فارس امنیت انرژی جهان را تهدید می‌کند
خودروسازها به‌دلیل نداشتن یک قطعه نباید قیمت سال جدید را از خریدار بگیرند
عراقچی: نشست تهران فرصت مغتنم پیشبرد گفت‌و‌گو بود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری اقامه می‌شود
صفرنژاد: هیچ توافقی بدون تأمین حقوق ایران در تنگه هرمز پایدار نخواهد بود
اقدام وزارت صمت برای تقسیم کالاها به سه گروه باعث تورم شدید می‌شود
قطر به لوازم میانجی‌گری پایبند باشد
بقائی: واشنگتن سابقه‌ای طولانی در پیمان‌شکنی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۶ آبان
پزشکیان: اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز سازنده و ثمربخش بود
عراقچی پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل را تبریک گفت
ایران خطاب به شورای امنیت: اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد، نگران نبود بازرسان در ایران هستید!
تأکید پزشکیان و پوتین بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و پیشبرد پروژه‌های مشترک
پزشکیان مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار روسای جمهور ایران و روسیه و گفت‌و‌گو درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه