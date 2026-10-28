باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، در جلسه ستاد ملی گذر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل و تکمیل کریدور‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

وی افزود: از ابتدای دولت، اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شد و این روند با شتاب پیش رفت، اما در ادامه مسئله محاصره دریایی از سوی دشمن پیش آمد که البته این محاصره، فرصت جدیدی برای کشور به‌منظور توسعه سایر گذرگاه‌ها و پایانه‌های مرزی ایجاد کرد.

ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل منطقه را دارد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشبرد دیپلماسی منطقه‌ای برای توسعه مسیر‌های حمل‌ونقل کالا گفت:ما معتقدیم کشور ظرفیت کافی برای تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل منطقه را دارد.

عارف ادامه داد: با تکمیل این مسیرها، قادر خواهیم بود کشور‌های محصور در خشکی در منطقه اوراسیا یا شرق کشور را به آب‌های آزاد متصل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های جایگزین حمل کالا افزود: در حال حاضر، هدف کشور افزایش ظرفیت بنادر شمالی و مرز‌های زمینی شرقی و غربی است؛ بنابراین لازم است مصوبات ستاد ملی گذر با جدیت پیگیری شود تا هرچه سریع‌تر ظرفیت بنادر افزایش یابد و نگرانی درباره انتقال کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور نداشته باشیم.

افزایش چندصد درصدی واردات ریلی با وجود محاصره دریایی

در ادامه این جلسه، گزارشی از وضعیت تجارت کشور در شش‌ماهه نخست امسال ارائه شد.

بر اساس این گزارش، با وجود محاصره دریایی، واردات کشور از مرز‌های دریایی شمال، از مرز‌های جاده‌ای ومرز‌های ریلی افزایش چندین برابری یافته است. همچنین در این مدت، صادرات از مرز‌های دریایی شمال، مرز‌های جاده‌ای و از مسیر‌های ریلی رشد بسیار زیادی داشته است.

این آمار در جلسه ستاد ملی گذر به‌عنوان بخشی از گزارش عملکرد مسیر‌های تجاری و حمل‌ونقل کشور ارائه شد.

تصویب حکمرانی داده‌محور برای رصد آنلاین تردد کامیون‌ها

در این جلسه، گزارشی از اجرای «داشبورد جدید مدیریت ستاد گذر» برای رصد آنلاین تردد کامیون‌ها از مرز‌های کشور به تفکیک هر مرز ارائه شد. همچنین پیشنهاد «الزام دستگاه‌های مستقر در مبادی ورودی و خروجی مرز‌ها به همکاری با ستاد ملی گذر برای پیاده‌سازی حکمرانی داده‌محور» به تصویب رسید.

هدف این مصوبه، فراهم کردن امکان رصد آنلاین شاخص‌های مورد نیاز برای پایش وضعیت لجستیک بین‌المللی کشور و بهبود مدیریت جریان حمل‌ونقل در مرزهاست.

مرز محل گذر است، نه توقف؛ تصویب سامانه هوشمند نوبت‌دهی کامیون‌ها

در ادامه، پیشنهاد استقرار و راه‌اندازی سامانه مدیریت تردد و نوبت‌دهی ناوگان جاده‌ای در پایانه‌های مرزی تصویب شد.

هوشمندسازی حمل‌ونقل جاده‌ای، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و مصرف سوخت در مرزها، افزایش رضایت رانندگان، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی، فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی سفر، جلوگیری از ازدحام در نقطه صفر مرزی و تنظیم ظرفیت پذیرش ناوگان از اهداف این مصوبه اعلام شد.

در این جلسه بر ضرورت تسهیل عبور و مرور در پایانه‌ها با این رویکرد که «مرز محل گذر است، نه توقف» تأکید شد.

ایجاد مسیر سبز گمرکی برای دارو و تجهیزات پزشکی

یکی دیگر از مصوبات مهم جلسه ستاد ملی گذر، اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل حمل‌ونقل اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بود.

بر اساس این مصوبه، مسیر سبز گمرکی در همه مبادی مرزی کشور ایجاد می‌شود تا واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت قرار گیرد و مدت ترخیص این کالا‌ها کاهش یابد.

افزایش ظرفیت پایانه مرزی نوردوز و فعالیت شبانه‌روزی دستگاه‌های مرتبط

در این جلسه همچنین افزایش ظرفیت عملکرد پایانه مرزی نوردوز به تصویب رسید.

با توجه به اهمیت این پایانه به‌عنوان دروازه ورود به اوراسیا و امکان دسترسی به قفقاز شمالی، دریای سیاه و اروپای شرقی، مقرر شد اقدامات لازم در داخل و خارج از مرز برای اصلاح فرآیند‌های گمرکی و مرزی و رفع مشکلات و گلوگاه‌های موجود انجام شود.

هدف از این تصمیم، دستیابی به حداکثر ظرفیت پذیرش کامیون‌ها از هر دو طرف مرز است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور