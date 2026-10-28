باشگاه خبرنگاران جوان - صهیونیست‌ها دیروز سه‌شنبه آرای خود را در بیست و ششمین دوره انتخابات کنست رژیم صهیونیستی که اولین انتخابات این رژیم بعد از طوفان الاقصی به‌شمار می‌رود، به صندوق انداختند و شمارش آرا آغاز شد.

۴ سناریو بعد از انتخابات رژیم صهیونیستی

به‌گزارش الجزیره، تا ساعات نزدیک صبح ائتلاف اپوزیسیون به‌ریاست گادی آیزنکوت، از ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی پیش بود، اما بعد از آن نتایج دچار تغییراتی شد و طبق آخرین آماری که رسانه‌های عبری منتشر کرده‌اند، با شمارش ۵۱.۸ درصد از آرا، اردوگاه نتانیاهو ۵۵ کرسی و تیم اپوزیسیون، ۴۹ کرسی و احزاب عربی ۱۶ کرسی به دست آوردند.

در حالی که نتیجه قطعی انتخابات صهیونیست‌ها هنوز اعلام نشده است، اما در صورت عدم‌پیروزی قاطع هر یک از دو اردوگاه، اسرائیل در روز‌های آینده با چهار سناریوی احتمالی روبه‌رو خواهد بود:

ائتلاف

احزاب مذاکرات خود را برای رسیدن به آستانه ۶۱ کرسی در کنست که متشکل از ۱۲۰ کرسی است آغاز خواهند کرد، اما دستیابی به این هدف، پیچیده به‌نظر می‌رسد.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در حال مشورت با نمایندگان احزاب است تا محتمل‌ترین نامزد برای تشکیل کابینه را بر اساس توانایی آنها در کسب کرسی‌های کافی در کنست، نه لزوماً بر اساس اندازه حزبی که بیشترین کرسی‌ها را کسب می‌کند، شناسایی کند.

در این میان احزاب عرب، به‌ویژه فهرست متحد عرب (راعم)، آمادگی خود را برای همکاری با ائتلاف آیزنکوت ابراز کرده‌اند، اما او همچنان فاصله خود را با احزاب عرب حفظ می‌کند و حمایت از آنها را یک بار انتخاباتی می‌داند.

اما ائتلاف نتانیاهو پس از آنکه چندین حزب راست‌گرای کوچک‌تر نتوانستند از آستانه انتخاباتی برای ورود به کنست عبور کنند، هیچ گزینه روشنی برای کسب کرسی‌های بیشتر ندارد.

بنابراین، مذاکرات با پیچیدگی‌های احتمالی روبه‌روست؛ زیرا احزاب به منافع خود پایبند هستند که می‌تواند منجر به تشکیل کابینه‌های ناپایدار شود.

در اینجا شایان ذکر است که بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات برگزارشده در ۲ نوامبر ۲۰۲۲، ۵۸ روز برای تشکیل کابینه خود زمان صرف کرد.

کابینه اقلیت

اگر هیچ بلوکی نتواند ۶۱ کرسی را به دست آورد، یک نامزد می‌تواند بدون اکثریت تلاش کند و به‌عوض به حمایت سایر قانونگذاران به‌صورت موردی متکی باشد.

در این سناریو، اعضای اقلیت عرب کنست نقشی محوری ایفا می‌کنند. فهرست متحد عرب (راعم)، به‌رهبری منصور عباس، پیش از این با پیوستن به کابینه ائتلافی که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به‌ریاست نفتالی بنت و یائیر لاپید تشکیل شد، نقشی کلیدی ایفا کرد.

در این میان، فهرست متحد عرب تمایل خود را برای همکاری با بلوک آیزنکوت ابراز کرد، در حالی که فهرست مشترک پیشنهاد داد که برای هر اتحادی که نتانیاهو را از قدرت برکنار کند، یک شبکه ایمنی فراهم کند.

تال الوویتز، تحلیلگر سیاسی صهیونیست در این زمینه اعلام کرد: مشارکت بالای رأی‌دهندگان عرب نشان‌دهنده تمایل شدید به حضور در کنست است.

اما آیزنکوت علناً تمایلی به بحث در مورد این احتمال نشان نداده است و نتانیاهو هم نسبت به تشکیل کابینه بر اساس فهرست‌های عربی غیرصهیونیستی هشدار داده است.

تال الوویتز گفت: احتمال تشکیل کابینه اقلیت به‌ریاست آیزنکوت وجود دارد و این امر می‌تواند بسته به نتایج نهایی تغییر کند.

کابینه وحدت

با توجه به سطح بالای قطبی‌شدن فعلی، گزینه کابینه وحدت برای صهیونیست‌ها بعید به‌نظر می‌رسد، اما از نظر تئوری، محتمل‌ترین سناریو است.

تحلیلگران سیاسی صهیونیست بار‌ها در مورد احتمال تشکیل یک کابینه وحدت که در آن نتانیاهو متحدان خود را رها کند و با آیزنکوت، که دیدگاه‌های امنیتی مشابهی با او دارد، ائتلاف تشکیل دهد، در حالی که احزاب عرب را از این ائتلاف کنار بگذارد، بحث کرده‌اند.

یک نظرسنجی منتشرشده در ۱۶ اکتبر نشان داد که ۵۵ درصد از اسرائیلی‌ها در صورت عدم‌دستیابی به اکثریت قاطع، کابینه وحدت را به برگزاری انتخابات جدید ترجیح می‌دهند.

این سناریو سابقه‌ای از سال ۲۰۲۰ دارد، زمانی که نتانیاهو و بنی گانتز پس از سه دوره انتخابات در کمتر از یک سال به توافق تقسیم قدرت و نخست‌وزیری چرخشی رسیدند، قبل از اینکه این مشارکت پس از یک سال از هم بپاشد و منجر به انتخابات جدید شود.

البته این سناریو با مخالفت شدید اردوگاه اپوزیسیون مواجه است، زیرا آنها قاطعانه به‌دنبال برکناری نتانیاهو هستند.

بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات جدید

اگر هیچ یک از نامزد‌ها نتوانند کابینه‌ای با اکثریت تشکیل دهند، رژیم صهیونیستی به‌سمت برگزاری انتخابات جدید خواهد رفت که سابقه زیادی هم در تاریخ انتخابات آن دارد.

رژیم صهیونیستی پیش از این، به‌دلیل ناتوانی سیاستمداران در تشکیل یک ائتلاف پایدار، چهار انتخابات را بین آوریل ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۱ برگزار کرده است.

طبق قانون رژیم صهیونیستی، به نامزدی که توسط رئیس این رژیم مأمور به تشکیل کابینه می‌شود، ۲۸ روز فرصت داده می‌شود تا ائتلاف تشکیل دهد و امکان تمدید ۱۴ روزه آن نیز وجود دارد، همچنین سازوکار‌های رویه‌ای دیگری برای جلوگیری از انتخابات جدید فوری وجود دارد.

اما کارشناسان معتقدند این انتخابات نه‌تنها بحران سیاسی و شکاف عمیق ساختاری در اسرائیل را حل نخواهد کرد، بلکه با توجه به عدم‌تحقق اکثریت برای هیچ‌یک از طرفین، این رژیم باید منتظر هفته‌ها چانه‌زنی نفس‌گیر سیاسی و احتمالاً کشیده شدن مجدد این رژیم به بن‌بست سیاسی و حتی برگزاری مجدد انتخابات باشد.

منبع: تسنیم