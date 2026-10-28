باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - زهرا قلی‌زاده پژوهشگر حوزه ژنتیک و سلامت، داوطلب جمعیت هلال احمر سلماس برگزیده رویداد بین‌المللی اختراعات انگلستان شد. طرح وی با عنوان «داروی نانویی خوراکی با پاسخ‌دهی هم‌زمان به میکروبیوتا و pH برای درمان هدفمند بیماری التهابی روده و سرطان مرتبط با کولیت»، با هدف توسعه رویکردی نوین در دارورسانی هدفمند ارائه شده است.

زهرا قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار ما درباره این موفقیت و طرح خود گفت:

مسیر رسیدن به این موفقیت چگونه بود؟

مسیر من با علاقه به علم و تلاش برای یافتن راهکارهای نوآورانه در حوزه سلامت آغاز شد. تحصیل در رشته‌های مامایی و ژنتیک و سال‌ها پژوهش در زمینه سلامت، بستری برای این ایده فراهم کرد. طرح «داروی نانویی پاسخ‌گو به محیط برای درمان التهاب روده و سرطان» با همکاری تیم پژوهشی و با هدف توسعه دارورسانی هدفمند طراحی شد.

چالش‌های اصلی در مسیر تحقیق چه بود؟

بزرگ‌ترین چالش، طراحی سامانه‌ای است که بتواند با دقت بالا، دارو را فقط به بافت درگیر برساند و از آسیب به بافت‌های سالم جلوگیری کند. همچنین تبدیل یک ایده علمی به محصولی که از نظر ایمنی و اثربخشی در مطالعات بالینی تأیید شود، مسیر طولانی و دشواری است که نیازمند همکاری میان‌رشته‌ای است.

طرح شما چه ویژگی متمایزی دارد؟

تمرکز ما بر طراحی حامل‌های نانویی است که بتوانند به تغییرات محیطی (مانند pH یا میکروبیوتای روده) پاسخ دهند. این ویژگی، دقت دارورسانی را بالا برده و می‌تواند نسل جدیدی از درمان‌های هدفمند را معرفی کند.

گام بعدی برای تجاری‌سازی این طرح چیست؟

گام بعدی، تکمیل ارزیابی‌های آزمایشگاهی، بررسی مالکیت فکری و توسعه مطالعات پیش‌بالینی است. هدف ما همکاری با مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تبدیل این پژوهش به یک محصول کاربردی در دنیای واقعی است.

پیامی برای زنان و دختران دانش‌پژوه دارید؟

به دختران جوان می‌گویم که محدودیت‌های جغرافیایی یا امکانات نباید مانع رویاهای علمی آن‌ها شود. با یادگیری مستمر و پشتکار، می‌توان از هر نقطه‌ای به سطح جهانی رسید. موفقیت زمانی ارزشمند است که بتواند برای دیگران نیز الگو و امید ایجاد کند.

موفقیت در عرصه‌های بین‌المللی برای شما چه معنایی دارد؟

این موفقیت تنها یک مدال نیست؛ بلکه فرصتی است برای نشان دادن توانمندی‌های علمی پژوهشگران ایرانی و اثبات این مطلب که ایده‌های بزرگ می‌تواند از شهرهای کوچک مثل سلماس آغاز شود.

چه چیزی در مسیر سختی تحقیق، مانع ناامیدی شما شد؟

باور به این موضوع که هر تجربه و حتی هر شکست، بخشی از فرآیند یادگیری است. همچنین آگاهی از اینکه نتایج این پژوهش‌ها در نهایت می‌تواند به بهبود زندگی بیماران کمک کند، بزرگ‌ترین انگیزه‌ی من بوده است.

من معتقدم موفقیت تنها به لحظه دریافت جایزه یا دیده شدن در یک رویداد بین‌المللی محدود نمی‌شود؛ موفقیت واقعی، استمرار در یادگیری، پذیرفتن اشتباهات، اصلاح مسیر و تبدیل تجربه‌ها به فرصتی برای رشد است. امیدوارم این دستاورد نیز انگیزه‌ای برای ادامه پژوهش، توسعه ایده‌های نوآورانه و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای جوانان و زنان علاقه‌مند به علم باشد.